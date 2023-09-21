英王訪法 凡爾賽宮設國宴 這些名人也來了

英國王后卡蜜拉（左起）、英國國王查理三世、法國總統馬克宏、法國第一夫人碧姬20日在法國總統府艾里賽宮前合影。（路透）

英國國王查理三世 與王后卡蜜拉20日抵達法國巴黎，展開3天國事訪問，法國總統馬克宏 與第一夫人碧姬在凱旋門會見查理夫婦；馬克宏表示，查理訪法顯示了英法之間深刻的歷史情誼，並指出這將是展現法國文化、藝術及美食「軟實力」的大好機會。

查理三世此行被視為英國退出歐洲聯盟引發緊張局勢後，英國首相蘇納克試圖重置英法關係的後續「軟實力」行動。

查理原定3月訪法，但法國當時面臨反年金改革全國示威，行程因此推遲。

美聯社報導，馬克宏與查理同日將在法國總統府艾里賽宮會晤，馬克宏表示，查理來訪象徵著友誼與信任關係，因兩人過去曾在保護生物多樣性及對抗全球暖化等議題上密切合作。

此外，兩人預計針對俄烏戰爭，以及義大利 拉姆培杜薩島的北非移民議題展開討論。

中央社引述法新社報導，法國方面選擇在凡爾賽宮設國宴，是為了向查理三世的母親伊麗莎白二世女王致敬，女王曾於1957年應邀在這座昔日法國國王豪華的皇宮中與法國政要共進午餐，女王並於1972年再次造訪凡爾賽宮。

法英各界名流超過150名嘉賓也應邀出席凡爾賽宮盛大國宴，包括滾石樂隊傳奇歌手米克傑格、英國演員休葛蘭、法英混血女演員夏洛特甘斯柏、LVMH集團執行長阿諾特和前國際足球運動員派屈克維埃拉等。晚宴法式大餐菜單也展現出皇家風格：藍龍蝦及由星級廚師烹制的家禽和玫瑰杏仁餅，餐具配備法國著名的塞夫爾瓷器。

查理21日將在國會會見法國議員，之後將與馬克宏一同視察聖母院大教堂的修復作業。此外，兩人預計將出席一場英法商業領袖會議，會議將針對氣候及生物多樣性議題的資金展開討論。

馬克宏與英國前首相強生的關係尤其棘手，據報導，強生帶領英國在2020年1月脫歐時，馬克宏曾在私人談話中形容他是「小丑」。