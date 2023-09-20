梅根貼減壓貼紙 實測結果有用嗎？

梅根近日在德國展現高人氣，公眾形象也逐漸洗白。（歐新社資料照片）

這張小小的貼紙竟然能夠減輕壓力抗焦慮？英國前王室媳婦梅根 也在使用，一包20張不但要價80美元，每個月還得花30美元訂閱APP配合使用，也讓外界好奇嘗試到底有沒有效；不少網友也認為要花80美元減壓真的太誇張，也有人認為梅根很有可能是「接業配」故意露出貼紙，根本不是貼紙有用。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國製造商推出一款叫做NuCalm的貼紙。梅根今年8月10日外出時，就被媒體拍攝到手上貼著這款貼紙。

該公司宣稱將這款貼紙貼在手腕內側的穴位，就會向心臟的心包膜發送信號，刺激副交感神經，進而影響身體對外在壓力的反應。每日郵報的記者莫里森（Cassidy Morrison）為了想測試該產品的功能，自己測試連續將貼紙貼在手腕10天。

NuCalm宣稱這款貼紙能刺激副交感神經系統，進而達到減壓的功效。（取材自NuCalm官網）

她認為雖然該公司的描述是以中醫為根據來設計這款貼紙，但她個人覺得這款貼紙根本只是「安慰劑」。莫里森說，使用貼紙前幾天她覺得自己的壓力確實有減輕，不過過幾天就「完全無感」。

NuCalm貼紙搭配的APP有許多輕音樂，她認為聽那些音樂的確有讓她放鬆，晚上睡得比較好，不過還是跟貼紙沒什麼關係。

梅根除了與夫家那邊的關係欠佳，和自己的親爸—湯瑪斯馬可，以及同父異母的兄姊們也都形同陌路，她的姊姊珊曼莎常常在電視訪問時抨擊她，湯瑪斯則是偶爾上電視受訪，講的話卻完全針對她，也不在乎讓她形象變差。

近日梅根與哈利 在德國 出席他催生的「永不屈服運動會」，和一堆參賽的受傷軍人相處甚歡，場面熱鬧、氣氛又溫馨，讓他們總算暫時擺脫與英國皇室之間的紛擾，皇室專家也覺得這是他們形象開始洗白的第一步，哪知道湯瑪斯馬可趕快又上了電視接受訪問，直接向梅根喊話，希望她不要再剝奪自己和一對外孫亞契、莉莉見面的機會，自從他們出生到現在，就完全沒跟外公見過面，外公很想見見他們，期盼身為媽媽的梅根，不要再從中阻攔。