梅根、哈利接連過生日都沒接到王室公開道賀 有玄機？

哈利（中左）在梅根和一堆「永不屈服運動會」參賽運動員的包圍下，慶祝39歲生日。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince Harry）近日才在德國杜塞爾道夫（Düsseldorf）的運動場，和他所催生的「永不屈服運動會」（Invictus Games）以及參賽的受傷軍職與相關人員一同慶祝39歲生日，妻子梅根 （Meghan）也在場與他分享喜悅，氣氛看來相當歡欣，哈利臉上也滿是笑容。

然而這歡樂的場面之外，有心人依舊嗅到不尋常的痕跡，原來英國王室繼8月初梅根的42歲生日，完全沒有公開道賀，再一次對於哈利的生日並未發表祝福的聲明，擺明把他們當空氣。從官方的理由上來看，哈利和梅根已經不屬於有在服王室勤務的重要成員，王室以後只會對於這些重要成員的重大日子才會公開發聲明來祝賀，因此並沒有刻意要忽略哈利與梅根，但去年他們的生日也都還有被王室公開祝賀，似乎是哈利的父親查理（Charles III）當上英國國王之後的新政策，也可能是據稱對於王室的運作目前有很大主導權的哈利之兄威廉（Prince William）的意思。

查爾斯（左）也沒有要化解和哈利的心結，連哈利生日都不公開祝賀。（路透資料照片）

最擅長語不驚人死不休搏版面的「王室專家」們，當然要來借題發揮，其中對哈利、梅根向來不怎麼客氣的湯姆鮑爾（Tom Bower），就稱威廉與妻子凱特 （Kate）怎麼可能原諒哈利和梅根在紀錄片、回憶錄專書裡對他們的接連攻擊，還稱威廉與凱特已經完全不想再跟哈利、梅根有任何往來，和解也是不用了。

湯姆鮑爾嗆道：「哈利與梅根只想到王室怎麼對他們不好，都沒想到他們兩人的放話攻擊對於威廉與凱特傷害有多大？」意思就是哈利和梅根最好有委屈全部自己吞下來，威廉與凱特貴為英國未來的國王、王后，當然要被保護得好好的，英國人是這種態度，也難怪哈利與梅根會覺得待不下去，要離開才能有建立新生活的機會。