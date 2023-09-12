我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與錢多未必有關 美國人認為這三件事定義「富有」

直播／蘋果發表會 iPhone 15系列登場

哈利、梅根「分手」 公關專家竟稱：揮別污名的好開始

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根被危機處理專家認為在往重建形象的正確方向走。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根被危機處理專家認為在往重建形象的正確方向走。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根在當地被視為破壞皇室的麻煩人物，在美國也有不少八卦刊物一起加入批評他們，讓他們原本希望在皇室之外能走出自己的路，變得挫折連連。然而近期情況似乎慢慢在改變，哈利獨自先回到英國為了自己催生的「不可征服運動會」出席活動，並留下影像紀錄，梅根先在美國與好萊塢友人在碧昂絲演唱會同樂，然後再飛德國去和哈利會合。

哈利與梅根曾經到哪兒都不分開，現在愈來愈常各自做各自的活動，仇視他們的英國酸民和八卦刊物樂得散布「兩人婚姻快玩完」的詛咒，但在危機處理專家艾德柯蘭詹姆斯的眼中，這卻是個好的方向，有助於讓他們原先的汙名慢慢消散，朝樹立更正面的形象邁進。

艾德不諱言，哈利與梅根已經很多人心目中留下的是過於負面的印象，兩人要一起扭轉反對者的觀點，不如像現在各自先分開、先讓自己的形象修正較為快速、有用。他認為在哈利還沒與梅根交往之前，在英國是很受歡迎的，現在沒有梅根在身邊，外界看他就有些回到他未婚前的感覺，對他的反感大減，開始能夠再找回過去對他較為良好的觀感。

同樣的，梅根在未嫁給哈利前，也是一名成功、形象好且被認為很努力認真的電視女星，儘管談不上家喻戶曉，現在她的知名度遠比以往更高，若能夠再配合過去的認真表現好形象，絕對比繼續被當成「破壞英國皇室的女人」要好很多。

哈利與梅根與其想要一起翻身但難度倍增，不如各自先得到大眾的重新接納，再思考往後要一起給大家什麼樣的形象和作品。

梅根曾是形象不差、又有成功作品的女星，現在知名度更比以往高出不少。（路透資料照片...
梅根曾是形象不差、又有成功作品的女星，現在知名度更比以往高出不少。（路透資料照片）
哈利為自己催生的運動會努力做活動，也讓自己的形象轉好。（歐新社資料照片）
哈利為自己催生的運動會努力做活動，也讓自己的形象轉好。（歐新社資料照片）

哈利 梅根 八卦

上一則

岸田內閣將改組 友台眾議員木原稔內定防衛大臣

延伸閱讀

哈利王子不在身旁 梅根自己開車現身美西速食店

哈利王子不在身旁 梅根自己開車現身美西速食店
傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女

傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女
英王怒下最後通牒 禁止哈利談王室家務事

英王怒下最後通牒 禁止哈利談王室家務事
查理傳將對哈利下達最後通牒：不准再談王室家務事

查理傳將對哈利下達最後通牒：不准再談王室家務事

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01

超人氣

更多 >
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設
兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店
「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍

「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍
「最體諒他人」排行… 巨蟹愛照顧人 這星座「搶先一步滿足你」

「最體諒他人」排行… 巨蟹愛照顧人 這星座「搶先一步滿足你」