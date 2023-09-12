哈利、梅根「分手」 公關專家竟稱：揮別污名的好開始

哈利（右）與梅根被危機處理專家認為在往重建形象的正確方向走。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在當地被視為破壞皇室的麻煩人物，在美國也有不少八卦 刊物一起加入批評他們，讓他們原本希望在皇室之外能走出自己的路，變得挫折連連。然而近期情況似乎慢慢在改變，哈利獨自先回到英國為了自己催生的「不可征服運動會」出席活動，並留下影像紀錄，梅根先在美國與好萊塢友人在碧昂絲演唱會同樂，然後再飛德國去和哈利會合。

哈利與梅根曾經到哪兒都不分開，現在愈來愈常各自做各自的活動，仇視他們的英國酸民和八卦刊物樂得散布「兩人婚姻快玩完」的詛咒，但在危機處理專家艾德柯蘭詹姆斯的眼中，這卻是個好的方向，有助於讓他們原先的汙名慢慢消散，朝樹立更正面的形象邁進。

艾德不諱言，哈利與梅根已經很多人心目中留下的是過於負面的印象，兩人要一起扭轉反對者的觀點，不如像現在各自先分開、先讓自己的形象修正較為快速、有用。他認為在哈利還沒與梅根交往之前，在英國是很受歡迎的，現在沒有梅根在身邊，外界看他就有些回到他未婚前的感覺，對他的反感大減，開始能夠再找回過去對他較為良好的觀感。

同樣的，梅根在未嫁給哈利前，也是一名成功、形象好且被認為很努力認真的電視女星，儘管談不上家喻戶曉，現在她的知名度遠比以往更高，若能夠再配合過去的認真表現好形象，絕對比繼續被當成「破壞英國皇室的女人」要好很多。