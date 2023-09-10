英王怒下最後通牒 禁止哈利談王室家務事

英王查理（左）傳將對兒子哈利下達最後通牒，禁止哈利往後再公開談論王室私事。（路透資料照片）

英國王室成員和已赴美國定居的哈利 王子及其妻梅根 不和，舉世皆知，至今雙方除了檯面上互相放話，以及偶爾在一些大場合一起出現外，幾乎沒有任何修補關係的行動。雖然哈利與梅根已經好一陣子沒有再對王室有所批評，但王室成員們也沒有對他們態度軟化，彼此依舊有很深的心結。

身為英國現任君主，哈利的父親查理總是一副仍然很愛小兒子的樣子，可是連他也還沒有真的跟哈利敞開心胸化解心結，而哈利將和梅根回到歐洲出席自己催生的「不可征服運動會」活動，據傳將抽空回到英國和查理碰面展開「和平對話」，到時候父子倆有機會把話說開，達到某種程度的和解，而英國媒體搶先爆料，查理將對哈利提出最後通牒，要求哈利往後無論如何不准再對外談論王室家務事，別再把家醜展現在外人眼前。

外界對於英國王室，向來有「保守」、「老派」的印象，王室成員就算行為舉止再怎麼大方，仍然有一點根深蒂固：不願意外人知道他們私下的生活，哈利和梅根三番兩次公開砲轟王室運作的不公平，或是稱有人種族歧視 ，已經讓王室成員們深覺難堪，也讓查理到了忍耐的極限。