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英女王逝世1年 王室發布1張未公開照片

編譯中心／綜合8日電
2023年9月8日是英女王逝世一年，英國王室發布英女王一張未公開照片，以及英王查理三世的致辭。（取材自臉書）
2023年9月8日是英女王逝世一年，英國王室發布英女王一張未公開照片，以及英王查理三世的致辭。（取材自臉書）

英國國王查理三世（King Charles III）在已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世和他即位為王一周年這天，向大眾的「愛與支持」表達謝意，同時矢言為大眾服務。英國王室當日發布女王一張未公開照片，1968年攝於白金漢宮，由查理三世親自挑選紀念亡母。查理三世也發表簡短悼念文及錄音緬懷。

路透報導，查理三世將與王后卡蜜拉（Camilla）私下平靜地在蘇格蘭的行宮度過這一天，預計不會參加任何儀式性活動，也不會舉辦大型家族私人聚會。

查理三世在聲明中說：「為了紀念已故女王陛下逝世和我即位一周年，我們懷著深情緬懷她漫長的一生、鞠躬盡瘁的服務和她對於我們許多人的意義。」

他說：「我也深深感謝（大眾）一年來向我與妻子展現的愛與支持，我們會盡力為大家服務。」

伊莉莎白二世過去也常常這麼說，她去年6月在慶祝登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）活動結尾時說：「我仍致力於盡我所能服務大眾。」那是她生前出席的最後一場大型公開活動。

按照這類王室事務的慣例，倫敦一座公園和倫敦塔（Tower of London）將鳴放禮炮。首相蘇納克（Rishi Sunak）說，在這個「莊嚴的周年紀念日」，全國人民與查理三世和王室同在。

查理三世低調度過即位紀念日，與伊莉莎白二世過去的做法一樣，她不認為這是應該慶祝的日子，因為這一天讓她想起父親喬治六世（King George VI）的猝逝。

民意調查顯示，多數英國人目前對查理三世的統治還算滿意，但年輕人似乎不太關注。

查理三世還須處理王室內部的各種問題，尤其是哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）與家族失和已久；還有弟弟安德魯王子（Prince Andrew）因與從事性犯罪的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往來而惹上醜聞，不得不卸下王室職務。

英國國王查理三世即位為王一周年，民調顯示，多數英國人目前對其統治還算滿意；圖為查...
英國國王查理三世即位為王一周年，民調顯示，多數英國人目前對其統治還算滿意；圖為查理三世（右）當年親吻已故女王伊莉莎白的手。（路透）

查理三世 哈利 艾普斯坦

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