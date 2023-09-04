心結太深？梅根被稱絕不會回英國向凱特「做這件事」

凱特（左起）、威廉與梅根、哈利，不但沒能同心，甚至還鬧不和。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和王室其他重要成員間的衝突，向來是外界津津樂道的話題。現在他倆已經在美國加州落腳好幾年，只有重大活動才會返回英國，且常是哈利一人隻身回去，梅根待在美國照顧一雙子女，外界深知她在英國人心目中被視為「製造王室混亂的罪魁禍首」，在當地不會受到禮遇、只會有噓聲，她也盡可能的不要過去自討沒趣。不過，曾經寫過哈利母親黛安娜王妃專書的安德魯莫頓，卻在電視節目上公開放話：「我不覺得梅根回英國，看不出這個可能性。」

關鍵的重點是在，哈利的兄嫂威廉、凱特 ，是眾所周知的未來英國國王、王后，若他們日後繼位，梅根依規矩需要向凱特行屈膝禮，可是兩人從初次見面到成為妯娌，關係只有愈來愈差。梅根總感覺不到凱特對她有熱情相待，凱特則受到威廉的影響，對梅根始終有偏見，兩人不僅個性不和、相處不佳，還曾經發生舉世皆知的「梅根婚禮前試裝衝突」，互指對方把自己氣哭，到現在也都沒有和解的跡象。

英國皇室兩位妯娌凱特（左排右一）、梅根（右排中）關係欠佳，被認為心結很深。（路透資料照片）

早先歐美八卦刊物稱凱特鐵了心不肯原諒梅根，甚至願意為威廉與哈利的和解擔任橋樑，卻沒有擴及梅根，安德魯莫頓被問到關於梅根和哈利回英國的可能性則坦言：「什麼？要梅根向凱特屈膝？我不覺得會發生，看不出來可能性，他們在加州已經有自己的生活。」