凱特是記仇還是和平使者？哈利威廉化解不和關鍵是她

另有雜誌封面指凱特（中）是幫助威廉（左）、哈利和好的橋樑。圖／摘自Star

英國皇室的恩怨情仇，外人總如霧裡看花，就連八卦刊物，也都會有完全相反的說法。「Life & Style」雜誌上一期才封面報導未來王后凱特 與丈夫威廉為了該不該與小叔哈利 和好，大吵特吵，威廉覺得兄弟間的裂痕該要彌補，凱特卻堅決不願原諒。但最新一期「Star」周刊的封面，則形容凱特是皇室和平製造者，似乎她反而才是努力要讓威廉、哈利手足和解的關鍵人物。

到底哪一個說法才是真正的事實？不是皇室內部人員真的很難有答案。根據「Life & Style」的說法，凱特對於哈利與妻子梅根 前後在歐普拉電視專訪、Netflix紀錄影片和哈利自己的回憶錄中對於她和威廉夫婦的說法，都難以忍受，一肚子氣，就算威廉認為不宜繼續和哈利冷戰下去，她都不肯妥協，因此和他大吵。

八卦刊物稱凱特（右）對丈夫威廉打算和弟弟哈利和解，感到不滿，彼此爭執。圖／摘自Life & Style

而「Star」周刊則稱凱特讀了威廉與哈利已故母親黛安娜生前日記，頗被打動，認為該是兩兄弟和好的時候，因此居中協調，試圖讓他們再度通上話，慢慢打開心結。她與哈利私下聯繫，一方面也想讓威廉的態度軟化。「Star」指凱特無法想像與弟妹們鬧翻這麼久不講話，也不敢想像若她的3個孩子與手足之間切斷關係會是什麼情況，每當孩子們有爭執，她就會要他們跟彼此道歉，覺得哈利與威廉之間的徵結點就在不知道怎麼跟對方開口說對不起。

這兩種描述完全相反，前者中的凱特記恨又怨毒，根本不符平常皇室人員為她塑造的形象，後面一種比較像是大家熟悉她的樣子。不過兩種說法都有一點重疊：凱特與威廉最多只想重新接納哈利，沒有要包容梅根，他們還是認定這個「美國來的女演員」是造成哈利與家人不和的罪魁禍首。「Star」點出一個關鍵，威廉與凱特打一開始就對梅根充滿偏見，從來沒真心接受她，經過這幾年，威廉更堅信自己當初對梅根的看法是對的。可惜，哈利永遠會把梅根與一雙子女擺在第一，威廉與凱特需要理解，他不會拋下梅根。