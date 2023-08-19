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凱特是記仇還是和平使者？哈利威廉化解不和關鍵是她

記者蘇詠智／即時報導
另有雜誌封面指凱特（中）是幫助威廉（左）、哈利和好的橋樑。圖／摘自Star
另有雜誌封面指凱特（中）是幫助威廉（左）、哈利和好的橋樑。圖／摘自Star

英國皇室的恩怨情仇，外人總如霧裡看花，就連八卦刊物，也都會有完全相反的說法。「Life & Style」雜誌上一期才封面報導未來王后凱特與丈夫威廉為了該不該與小叔哈利和好，大吵特吵，威廉覺得兄弟間的裂痕該要彌補，凱特卻堅決不願原諒。但最新一期「Star」周刊的封面，則形容凱特是皇室和平製造者，似乎她反而才是努力要讓威廉、哈利手足和解的關鍵人物。

到底哪一個說法才是真正的事實？不是皇室內部人員真的很難有答案。根據「Life & Style」的說法，凱特對於哈利與妻子梅根前後在歐普拉電視專訪、Netflix紀錄影片和哈利自己的回憶錄中對於她和威廉夫婦的說法，都難以忍受，一肚子氣，就算威廉認為不宜繼續和哈利冷戰下去，她都不肯妥協，因此和他大吵。

八卦刊物稱凱特（右）對丈夫威廉打算和弟弟哈利和解，感到不滿，彼此爭執。圖／摘自L...
八卦刊物稱凱特（右）對丈夫威廉打算和弟弟哈利和解，感到不滿，彼此爭執。圖／摘自Life & Style

而「Star」周刊則稱凱特讀了威廉與哈利已故母親黛安娜生前日記，頗被打動，認為該是兩兄弟和好的時候，因此居中協調，試圖讓他們再度通上話，慢慢打開心結。她與哈利私下聯繫，一方面也想讓威廉的態度軟化。「Star」指凱特無法想像與弟妹們鬧翻這麼久不講話，也不敢想像若她的3個孩子與手足之間切斷關係會是什麼情況，每當孩子們有爭執，她就會要他們跟彼此道歉，覺得哈利與威廉之間的徵結點就在不知道怎麼跟對方開口說對不起。

這兩種描述完全相反，前者中的凱特記恨又怨毒，根本不符平常皇室人員為她塑造的形象，後面一種比較像是大家熟悉她的樣子。不過兩種說法都有一點重疊：凱特與威廉最多只想重新接納哈利，沒有要包容梅根，他們還是認定這個「美國來的女演員」是造成哈利與家人不和的罪魁禍首。「Star」點出一個關鍵，威廉與凱特打一開始就對梅根充滿偏見，從來沒真心接受她，經過這幾年，威廉更堅信自己當初對梅根的看法是對的。可惜，哈利永遠會把梅根與一雙子女擺在第一，威廉與凱特需要理解，他不會拋下梅根。

凱特（左起）、威廉、哈利與梅根，兩對夫妻之間充滿複雜的恩怨。（路透資料照片）
凱特（左起）、威廉、哈利與梅根，兩對夫妻之間充滿複雜的恩怨。（路透資料照片）

哈利 凱特 梅根

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