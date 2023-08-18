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梅根開心過日子 皇室專家竟又曲解成對皇室下一波宣戰

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左）與哈利的任何舉動，都會招來皇室專家的冷嘲熱諷，就算跟皇室無關也會挨罵。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利的任何舉動，都會招來皇室專家的冷嘲熱諷，就算跟皇室無關也會挨罵。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，就算暫時放下跟皇室之間的紛爭，皇室專家與厭惡她的八卦報導仍然不會放過她。近來她在美國時常沒有丈夫哈利的陪伴，開心出入公共場合，譬如在泰勒絲的演唱會上享受音樂，或是與好萊塢名人餐敘，甚至是和姊妹好友一起相約去看最近最熱門的電影「Barbie芭比」等，顯得自信又自在。然而這些開心的生活，竟然在專門「黑」她的媒體眼中，有另外一種含意：英國皇室該小心啦，因為梅根的下一波攻勢就要來了。

在這些人的眼中，梅根絕對不可能做出任何好事，尤其是對英國皇室，永遠只會攻擊和破壞，所以她如果找回自信，下一波對皇室的抨擊必然更為猛烈，為了皇室的存續，絕對不能讓梅根有一點點的喘息。而攻擊她相當猛烈的皇室專家湯姆鮑爾則稱，梅根傳出有意寫自己的回憶錄，絕對會利用這本書狠狠在攻擊皇室，因為：「梅根和哈利就是自私，他們永遠只想到他們自己，他們只會想到自己被傷害，都不會去想當他們在歐普拉的節目上講那些話，或是哈利在自己的書裡寫的那些內容，對於威廉、凱特、卡蜜拉的可怕指控，這是很嚇人的舉動，為什麼會有任何人忘記他的所作所為而原諒他？」

換句話說，哈利和梅根如果自認被皇室傷害，就該乖乖的全部吞下去，這樣才是「不自私」，皇室怎麼對他們都行，他們不准對外公開自己的說法。也難怪湯姆鮑爾之類的皇室專家，不會停止對梅根的批評和攻擊，她和哈利膽敢對現任王后以及未來的國王、王后有所不滿，就已犯了不容饒恕的大罪。

梅根 哈利 鮑爾

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