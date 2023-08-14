凱特永遠不原諒梅根 還在記恨這件事 梅根也自認委屈

梅根（右一）與凱特（左一）心結深到不太可能和解。（路透資料照片）

英國皇室內兩位王子威廉、哈利 各自的妻子凱特 與梅根 嚴重不合，舉世皆知，雖然英國民眾曾經希望他們4個人組合成密不可分的新生代皇族指標，偏偏凱特和梅根的個性並不相投，梅根尚未與哈利結婚時她們就很有距離，當哈利與梅根婚禮前的試裝環節，更傳出有人把另外一個人弄哭的風波，皇室堅持是梅根惹哭凱特，而梅根則在歐普拉專訪中自稱情況是反過來，凱特把她給氣哭，到現在，事情都過了5年，妯娌還在為此事無法打開心結，凱特更因此連帶把哈利也列在不原諒的黑名單上。

雖說這件事不是當事人很難斷定誰是誰非，可是英國皇室向來看高不看低，因此全力保護未來的王后凱特，自始至終都認為是梅根的錯。就算到現在，凱特還是覺得哈利為了挺自己老婆，竟然讓梅根在全球觀眾面前削自己的面子，簡直不可原諒，因此威廉開始對哈利心軟，有考慮要接納他再回來，凱特抵死不從，鐵了心要讓哈利為自己挺梅根付出慘痛的代價。