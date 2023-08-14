我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

凱特永遠不原諒梅根 還在記恨這件事 梅根也自認委屈

記者蘇詠智／即時報導
梅根（右一）與凱特（左一）心結深到不太可能和解。（路透資料照片）
梅根（右一）與凱特（左一）心結深到不太可能和解。（路透資料照片）

英國皇室內兩位王子威廉、哈利各自的妻子凱特梅根嚴重不合，舉世皆知，雖然英國民眾曾經希望他們4個人組合成密不可分的新生代皇族指標，偏偏凱特和梅根的個性並不相投，梅根尚未與哈利結婚時她們就很有距離，當哈利與梅根婚禮前的試裝環節，更傳出有人把另外一個人弄哭的風波，皇室堅持是梅根惹哭凱特，而梅根則在歐普拉專訪中自稱情況是反過來，凱特把她給氣哭，到現在，事情都過了5年，妯娌還在為此事無法打開心結，凱特更因此連帶把哈利也列在不原諒的黑名單上。

雖說這件事不是當事人很難斷定誰是誰非，可是英國皇室向來看高不看低，因此全力保護未來的王后凱特，自始至終都認為是梅根的錯。就算到現在，凱特還是覺得哈利為了挺自己老婆，竟然讓梅根在全球觀眾面前削自己的面子，簡直不可原諒，因此威廉開始對哈利心軟，有考慮要接納他再回來，凱特抵死不從，鐵了心要讓哈利為自己挺梅根付出慘痛的代價。

好玩就好玩在，從梅根的角度來看，威廉與凱特才是一直受到保護、包容、犯錯都不用認錯的人，她很清楚「婚禮試裝吵架」事件到底發生了什麼，只要有人願意聽，她就願意講，或者才是凱特一直對她很有顧忌，完全不想和解的原因。

凱特（右起）硬起心腸，不讓威廉重新接納梅根與哈利。（路透資料照片）
凱特（右起）硬起心腸，不讓威廉重新接納梅根與哈利。（路透資料照片）

凱特 梅根 哈利

上一則

卡努重創北韓 金正恩怒斥官員失職未做好防颱

下一則

俄轟炸機進入英飛航情報區 英戰機緊急升空攔截

延伸閱讀

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調
梅根作品持續開出大紅盤 美國人氣卻有下滑危機

梅根作品持續開出大紅盤 美國人氣卻有下滑危機
梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」
哈利、梅根與貝克漢夫妻失和 都是梅根的錯？

哈利、梅根與貝克漢夫妻失和 都是梅根的錯？

熱門新聞

哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多