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炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

記者蘇詠智／即時報導
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

英國哈利王子之妻梅根，永遠是外界議論的焦點。近日她又引起話題，只見她穿著厚大衣、脖子還圍上圍巾出門，外界笑她「溫度感應失調」，明明是夏天穿著要過冬的樣子，而且她不只大衣要台幣約5萬（約1567美元），脖子上的愛馬仕喀什米爾與真絲混紡方巾一條也要價台幣快4萬，鞋子和皮帶各自都是香奈兒和紀梵希等名牌，隨便出個門，身上行頭加起來超過台幣15萬（約4700美元），被質疑：「根本在炫富。」

以歐美觀點來看，梅根的裝扮簡直荒唐，有網友嘲諷寫道：「她那些我們家都是冬天才會穿出來。」其實對於台灣民眾而言，還有幾分道理，因為以她所住的加州蒙特斯托氣候，太陽沒出來時是會有寒意，就算有日照，也比台灣的濕熱要更乾爽、熱感稍低。「紐約郵報」八卦版稱當時氣溫約為攝氏21度左右，美國民眾是不太需要穿到厚大衣才能出門，可是台灣有些人在這個溫度，沒出大太陽又有點風的情況下，就已經會穿外套來禦寒，也不能說梅根這樣的裝扮徹底荒謬，但相當「貴」氣是真的。

這也許是近來梅根和哈利有些壓力沉重的原因，他們的日常開銷頗為大手筆，能夠賺進大把財富的新工作也還沒大量進來，打著「爆英皇室黑料」的招牌，除了形象、人氣更差，也會有「新鮮感不足」的問題，真的需要好好思考未來的方向。

哈利和梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）
哈利和梅根的一舉一動都是外界矚目焦點。（路透資料照片）

梅根 哈利 加州

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