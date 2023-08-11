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梅根作品持續開出大紅盤 美國人氣卻有下滑危機

記者蘇詠智／即時報導
梅根婚前主演的「無照律師」，近來在美國Netflix持續開出收視大紅盤。圖／摘自imdb
梅根婚前主演的「無照律師」，近來在美國Netflix持續開出收視大紅盤。圖／摘自imdb

英國哈利王子之妻梅根，一直是外界話題的焦點，尤其3年前和哈利離開英國赴美定居，不到一年就在歐普拉的專訪節目中大吐被皇室欺負的苦水，還暗指皇室內有人種族歧視，讓她成為爭議人物，在英國尤其備受擁皇派的民眾和媒體攻擊。不過，梅根與哈利在美國始終沒辦法做出成績，美國人對他們的興趣也在變淡，近來更有人氣下滑危機。

一般而言，相較英國，哈利與梅根在美國的人氣算是還不錯，可是最近怎麼調查，他們也都不如兄嫂威廉與凱特。分析家提出有趣的觀點：美國雖然自英國獨立到現在快要250年，始終都沒有回到帝制，卻有很多人對皇室仍充滿浪漫幻想，威廉與凱特在他們眼中猶如甘迺迪與賈桂琳夫妻的翻版，都是青年、有型又在政界受到矚目，使他們人氣居高不下。

反過來哈利和梅根，一來無王位繼承權就少了些夢幻的色彩，二來又以「爆皇室黑料」為特色，但這反而像雙面刃，只有繼續傷害與皇室間的關係，也沒有更有趣的新話題，已經有些支持者對他們玩不出新花樣感到乏味，而他們想要擺脫與皇室相關的標籤，只是讓人對他們更不感興趣，他們要趕快找到除了皇室外的新的、吸引人的特色，否則恐將一蹶不振。

梅根一直有成為影視大亨的夢想，近來也跟Netflix合作，要重金籌拍暢銷浪漫小說改編的影片，被認為是不錯的方向，儘管一時之間不會馬上吸引很多新的粉絲。而她過去主演的影集「無照律師」，在美國上架Netflix之後，持續霸佔收視榜冠軍，表現非常驚人，她不見得只能是票房毒藥，但要把這些人氣化作未來在影劇圈發展的優勢，該如何努力，成為她目前最需要研究的課題。

哈利（右）與梅根除了批評英國皇室，還有什麼發展的方向，受到外界的好奇。（路透資料...
哈利（右）與梅根除了批評英國皇室，還有什麼發展的方向，受到外界的好奇。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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