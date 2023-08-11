梅根作品持續開出大紅盤 美國人氣卻有下滑危機

梅根婚前主演的「無照律師」，近來在美國Netflix持續開出收視大紅盤。圖／摘自imdb

英國哈利 王子之妻梅根 ，一直是外界話題的焦點，尤其3年前和哈利離開英國赴美定居，不到一年就在歐普拉的專訪節目中大吐被皇室欺負的苦水，還暗指皇室內有人種族歧視，讓她成為爭議人物，在英國尤其備受擁皇派的民眾和媒體攻擊。不過，梅根與哈利在美國始終沒辦法做出成績，美國人對他們的興趣也在變淡，近來更有人氣下滑危機。

一般而言，相較英國，哈利與梅根在美國的人氣算是還不錯，可是最近怎麼調查，他們也都不如兄嫂威廉與凱特 。分析家提出有趣的觀點：美國雖然自英國獨立到現在快要250年，始終都沒有回到帝制，卻有很多人對皇室仍充滿浪漫幻想，威廉與凱特在他們眼中猶如甘迺迪與賈桂琳夫妻的翻版，都是青年、有型又在政界受到矚目，使他們人氣居高不下。

反過來哈利和梅根，一來無王位繼承權就少了些夢幻的色彩，二來又以「爆皇室黑料」為特色，但這反而像雙面刃，只有繼續傷害與皇室間的關係，也沒有更有趣的新話題，已經有些支持者對他們玩不出新花樣感到乏味，而他們想要擺脫與皇室相關的標籤，只是讓人對他們更不感興趣，他們要趕快找到除了皇室外的新的、吸引人的特色，否則恐將一蹶不振。