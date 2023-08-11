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哈利「殿下」頭銜被英國王室網站移除 照樣開心在日玩樂

編譯中心／綜合10日電
哈利（左）與梅根被貼上「意圖破壞君主制」的標籤。（歐新社資料照片）
哈利（左）與梅根被貼上「意圖破壞君主制」的標籤。（歐新社資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，由於之前不時公開砲轟皇室運作的黑暗面，被貼上「意圖破壞君主制」的標籤，變成英國不少媒體的眼中釘和羞辱對象。哈利在2020年宣布卸任王室高級成員後，王室近日更新網站內容，將對方的「殿下」（His Royal Highness，HRH）頭銜移除。

每日快報（Daily Express）8日報導，該報在4日發現，王室網站介紹哈利王子的頁面中，他仍是殿下，而在報導曝光後，王室人員隨即更新內容，並將他的簡介頁面移往較後位置。至於早前捲入性醜聞的安德魯王子就排在最後。

對於「殿下」頭銜被下架，哈利心情倒是絲毫不受影響，他8日與好友、阿根廷馬球運動員菲格拉斯（Nacho Figueras）飛往東京，這是哈利「脫英」後首度出訪，哈利還透露在東京吃了神戶牛排。

哈利在英國王室官網的個人簡介頁面，已沒有「殿下」頭銜。（取材自英國王室官網）
哈利在英國王室官網的個人簡介頁面，已沒有「殿下」頭銜。（取材自英國王室官網）

待在美國的梅根也沒閒著，她在加州看泰勒絲的演唱會。消息人士指出，梅根相當盡興，從椅子上跳起來，隨著音樂唱「You Belong With Me」。

先前英國「每日郵報」曾爆出梅根與哈利有婚前協議，若是離婚可以要到8000萬元，直言梅根快要領到這筆錢。不過兩人被拍到4日前往高級餐廳慶生，看起來感情如昔。

兩人成立製作公司跟Netflix合作推紀錄片後，英媒報導，他們購入愛情小說「Meet Me At The Lake」版權，準備改編成影視作品。因書中出現主角承受家庭分裂、母親車禍身亡之痛的情節，被指與哈利的人生相似，引起熱議。

哈利王子（左）在東京參加ISPS體育價值峰會。（取材自ｘ平台）
哈利王子（左）在東京參加ISPS體育價值峰會。（取材自ｘ平台）

哈利 梅根 加州

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