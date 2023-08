哈利「殿下」頭銜被英國王室網站移除 照樣開心在日玩樂

哈利(左)與梅根被貼上「意圖破壞君主制」的標籤。(歐新社資料照片)

英國哈利 王子與妻子梅根 ,由於之前不時公開砲轟皇室運作的黑暗面,被貼上「意圖破壞君主制」的標籤,變成英國不少媒體的眼中釘和羞辱對象。哈利在2020年宣布卸任王室高級成員後,王室近日更新網站內容,將對方的「殿下」(His Royal Highness,HRH)頭銜移除。

每日快報(Daily Express)8日報導,該報在4日發現,王室網站介紹哈利王子的頁面中,他仍是殿下,而在報導曝光後,王室人員隨即更新內容,並將他的簡介頁面移往較後位置。至於早前捲入性醜聞的安德魯王子就排在最後。

對於「殿下」頭銜被下架,哈利心情倒是絲毫不受影響,他8日與好友、阿根廷馬球運動員菲格拉斯(Nacho Figueras)飛往東京,這是哈利「脫英」後首度出訪,哈利還透露在東京吃了神戶牛排。

哈利在英國王室官網的個人簡介頁面,已沒有「殿下」頭銜。(取材自英國王室官網)

待在美國的梅根也沒閒著,她在加州 看泰勒絲的演唱會。消息人士指出,梅根相當盡興,從椅子上跳起來,隨著音樂唱「You Belong With Me」。

先前英國「每日郵報」曾爆出梅根與哈利有婚前協議,若是離婚可以要到8000萬元,直言梅根快要領到這筆錢。不過兩人被拍到4日前往高級餐廳慶生,看起來感情如昔。