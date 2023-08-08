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梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

記者陳建嘉／即時報導
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，由於之前不時公開砲轟皇室運作的黑暗面，被貼上「意圖破壞君主制」的標籤，變成英國不少媒體的眼中釘和羞辱對象，先前「每日郵報」曾爆出梅根與哈利有婚前協議，若是離婚可以要到8000萬美元，不過2人已被拍到在梅根、哈利在4日前往高級餐廳慶生，看起來感情如昔。

梅根42歲生日慶祝活動，就是和艾倫狄珍妮絲的妻子波霞狄羅西與幾位好友，一起去聖塔芭芭拉的戲院看「芭比」，總是和她黏在一起的哈利，被留在家裡照顧子女，沒有加入這姐妹們的聚會，不過一向猛炒他們離婚傳言的小報們自然不會放過這機會，再度舉出先前「每日郵報」消息，直言梅根快要領到這筆錢，雖然梅根、哈利沒有回應此事，但先前兩人在同一天於一家時尚的義大利餐廳「Tre Lune」用餐慶生，只見梅根穿著黑白相間的粗條紋禮服登場，臉上掛著笑容，看起來心情很好。

此外，兩人先前也釋出一部影片，只見兩人一起坐在花園中的長椅上長聊，雖然影片主要是表示對「Responsible Technology Youth Power Fund」基金會計畫的支持，不過也被外界猜測是想破除離婚傳聞，證明兩人感情依舊好得很。

梅根 哈利 義大利

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