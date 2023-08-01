威廉王子上街推環保漢堡 倫敦人這樣回應

英國威廉王子（右）在南倫敦一輛快餐車上為顧客端出「為地球奮鬥漢堡」，現場民眾又驚又喜。（取材自推特）

英國威廉王子為宣揚環保理念，在南倫敦一輛快餐車上為顧客端出環保漢堡「為地球奮鬥漢堡」（Earthshot Burgers），現場民眾又驚又喜。

路透報導，威廉王子在昨天公布的影片中端出「為地球奮鬥漢堡」，推廣去年「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）得主獲獎作品。由他創立的這個獎項鼓勵全球好手共同為地球最嚴重的環境問題尋找解方。

威廉王子端出漢堡時一邊說，「立刻為您送上」，讓現場顧客們又驚又喜。他說：「早安，各位，精心製做，熱騰騰上菜囉。」

威廉與影音平台YouTube頻道Sorted Food的創辦人合作，目標替「為地球奮鬥獎」三位得獎人作宣傳。Sorted Food頻道評論廚房用具並分享食譜 。

威廉王子向顧客們介紹：「你們即將品嘗的漢堡，盒子是由一家名為Notpla的公司製造，材質不含塑料，他們想出了海藻塗層。」

「漢堡裡頭的原料是從名為Kheyti的印度 公司的溫室裡種植出來的。最後，但同樣重要的，我們使用一款叫做Mukuru Clean Stoves的爐灶進行烹調，它是由肯亞的一位女士設計，她想出了減少空氣汙染 的概念。」

他還說：「無法保證風味和品質讓你們喜愛，我也正在適應。」