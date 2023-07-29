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進退兩難？哈利梅根想搬家被警告：會有維安問題

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子（右）與梅根被建議不要搬家比較安全。（路透資料照片）
哈利王子（右）與梅根被建議不要搬家比較安全。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根在美國加州的蒙特斯托住了超過一年，近來卻傳他們有意搬家到更靠近好萊塢中心地帶且離海更近的馬里布，據傳兩人有意和在馬里布定居的李奧納多狄卡皮歐、莎莉賽隆等交朋友，一堆馬里布的名流想到他倆將會吸引多少狗仔與看熱鬧人潮就怕怕，滿心期望這事情不要發生，而保全專家也建議他們千萬不要，因為馬里布是個更容易暴露他們行蹤的地帶，倘若有人想對他們不利，比在蒙特斯托容易得手。

哈利、梅根為了自己和兒女們的生命安全，千萬不能搬到馬里布？根據以比佛利山莊為業務基地的保全公司老闆肯特莫耶的說法，他們在馬里布更容易被查到房子的地址，以及他們的任何行動軌跡，對於維安來說是很大的風險，倘若他們覺得在蒙特斯托已經躲不掉狗仔，在馬里布會更容易遭到包圍。莫耶眼中，哈利與梅根碰到的更大危機是恐怖行動，要是他們搬到馬里布，任何訓練有素的刺客很容易找到他們的家，要混進去也不是難事，要他們千萬再考慮清楚。

而哈利與梅根搬家，似乎是梅根的意思，她今年簽了好萊塢重量級的經紀公司，希望離公司近一些、好方便前往開會或洽談事宜，馬里布比蒙特斯托要更接近各大影視公司雲集的比佛利山莊，才會讓梅根動了搬家的念頭。可是照這麼聽起來，她和哈利似乎以不變應萬變較好。

梅根 哈利 比佛利山

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