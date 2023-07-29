凱特被瞧不起？國王查理與未來國王威廉 恐因「她」陷內鬥

威廉的態度愈來愈強硬，不再吞忍。（歐新社資料照片）

英國王室的最大亂源，不見得是在外到處爆猛料的哈利 王子與妻子梅根 ，反而是從小三坐上王后大位的卡蜜拉？不管卡蜜拉多年來如何拉攏媒體記者，想要重塑個人形象，甚至不惜揭露其他人員不想被外界知道的隱私，依舊無法改變八卦刊物就愛將她描繪成「心機惡女」的慣常作法，近日「國家詢問報」再一次稱她可能會毀了英國王室，因為她讓現任國王查理與未來國王威廉陷入內鬥。

照說有哈利和梅根這樣三不五時放砲的「外侮」，王室其他人更應該團結起來，無奈卡蜜拉自己就是個專會興風作浪的麻煩製造者，「國家詢問報」稱她就是看沒有貴族血統、平民出身（雖然家境富裕）的威廉妻子凱特 不順眼，老愛擺出一副凱特地位卑下而她高高在上的架子，也瞧不起凱特與威廉的三個子女，凱特愈來愈無法忍受，威廉也站在妻子這邊。

「國家詢問報」還報導，威廉多年來沒有忘記是卡蜜拉破壞了父母的婚姻、導致母親黛安娜最後的悲劇結局，他從來不希望父親娶卡蜜拉，現在卡蜜拉仗著查理是國王，瞧不起他的妻子，令他再也忍無可忍，他也覺得卡蜜拉洩露哈利、梅根的私生活給英國媒體，換取他們對她的好話，是逼得哈利、梅根出走的重要因素，卡蜜拉就是把他們家搞得一團亂的罪魁禍首。