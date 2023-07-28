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心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

英國皇室的最大亂源，不見得是在外到處爆猛料的哈利王子與妻子梅根，反而是從小三坐上王后大位的卡蜜拉？不管卡蜜拉多年來如何拉攏媒體記者，想要重塑個人形象，甚至不惜揭露其他人員不想被外界知道的隱私，依舊無法改變八卦刊物就愛將她描繪成「心機惡女」的慣常作法，近日「國家詢問報」再一次稱她可能會毀了英國王室，因為她讓現任國王查理與未來國王威廉陷入內鬥。

照說有哈利和梅根這樣三不五時放砲的「外侮」，皇室其他人更應該團結起來，無奈卡蜜拉自己就是個專會興風作浪的麻煩製造者，「國家詢問報」稱她就是看沒有貴族血統、平民出身（雖然家境富裕）的威廉妻子凱特不順眼，老愛擺出一副凱特地位卑下而她高高在上的架子，也瞧不起凱特與威廉的3個子女，凱特愈來愈無法忍受，威廉也站在妻子這邊。

「國家詢問報」還報導，威廉多年來沒有忘記是卡蜜拉破壞了父母的婚姻、導致母親黛安娜最後的悲劇結局，他從來不希望父親娶卡蜜拉，現在卡蜜拉仗著查理是國王，瞧不起他的妻子，令他再也忍無可忍，他也覺得卡蜜拉洩露哈利、梅根的私生活給英國媒體，換取他們對她的好話，是逼得哈利、梅根出走的重要因素，卡蜜拉就是把他們家搞得一團亂的罪魁禍首。

對此，查理曾試圖避免被捲進戰火，顯然很難迴避，「國家詢問報」稱皇室內部人員透露，威廉為了凱特而不滿卡蜜拉，查理也左右為難，倘若兩代英王之間的問題愈來愈嚴重，君主制恐怕就要出現重大危機。

威廉（前排右）為了妻子凱特，決心要和皇室裡的心機長輩攤牌。（路透）
威廉（前排右）為了妻子凱特，決心要和皇室裡的心機長輩攤牌。（路透）
威廉的態度愈來愈強硬，不再吞忍。（歐新社）
威廉的態度愈來愈強硬，不再吞忍。（歐新社）

凱特 哈利 梅根

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