英喬治王子10歲了 長高變成熟

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）21日釋出的喬治王子相片，迎接其10歲生日，攝影者為皮金頓（Millie Pilkington）。（路透）

英國威廉王儲的長子喬治王子（Prince George）22日迎來10歲生日，王室為慶祝這個重要日子，釋出一幅新相片，畫面中喬治面露微笑，坐在溫莎堡的一處台階上。目前喬治是繼父親之後的第二順位英王位繼承人。

喬治王子最新照片，一改過往俏皮可愛穿衣風格，白底格子襯衫搭配藍綠色長褲，讓喬治展現出更加成熟的形象。雖然他是坐在階梯上，但仍能看出他的身形已明顯抽高。

英國廣播公司（BBC）報導，喬治是於2013年出生在倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital），出生時體重約3.8公斤。自從威廉一家搬到溫莎堡後，喬治去年9月起和弟妹一同在伯克郡（Berkshire）的蘭布克（Lambrook）學校就讀。

英國喬治王子（右二，舉手者）和父親威廉（右一）、母親凱特（左一）和妹妹夏綠蒂（左二）16日到溫網觀賽。（美聯社）

正放暑假的喬治也不無聊，16日時被拍到和父母與妹妹夏綠蒂公主到溫布頓 （Wimbledon）網球錦標賽的皇室包廂觀賽。此前的14日，喬治一家人也曾非官方地造訪費爾福皇家 空軍基地（RAF Fairford）參觀航空展。

個性相對靦腆少說話的喬治，在妹妹出生後，公開活動中許多鏡頭，經常會被開朗大方的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）搶走，成為英王室成員中最可愛的「嬌點」。但從女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）生前登基70周年紀念，或是祖父查理三世 （King Charles III）的加冕大典，都讓喬治重新拿回外界的關注度。