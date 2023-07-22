酸民幸災樂禍傷口灑鹽 狗仔攝影驚吐：梅根變謙卑了
人類面對接連而來的挫折，難免垂頭喪氣，也會比以往表現的更謙卑。一舉一動都會引來英國酸民、皇室專家等無情攻擊的哈利王子之妻梅根，之前在加州逛農民市場，一如既往被狗仔攝影偷拍，但該狗仔坦言，最近拍到她4次，就是這一次感覺她看他的眼神不一樣了，不再自以為是，姿態明顯謙恭了不少。
英國不少媒體都對梅根不願意配合讓他們報導一些個人隱私而視她如仇敵，逮到機會就要攻擊，甚至傳一些關於她的奇怪流言，就是可能被打臉也不在乎，梅根之前才和Spotify終止了高價合約，還被其中一位高層罵是騙子，馬上讓酸民與皇室專家撿到槍，對她左右開攻。她原本和哈利要在美國國慶日舉辦盛大的派對，也因為Spotify負面新聞不得不取消，英國皇室專家堅信這是他們「夾著尾巴敗退」的象徵，卯起來大肆宣揚，梅根和哈利只有忍下來，暫不予回應。
皇室專家們與酸民一再唱衰梅根和哈利，他們兩個還是繼續走自己的路，近來這些酸語升級到說他們到處踢鐵板，對未來的方向也不同，哈利很想再回到英國，偷偷設法連絡哥哥威廉，一副要懺悔、認錯求原諒的樣子，和梅根遲早一拍兩散，更因為今年他們沒高調慶祝結婚5周年，被皇室專家詛咒成「離婚在即」。這種惡意言論對他倆如家常便飯，心臟不夠大顆的人，還真不能過像他們一樣的生活。
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