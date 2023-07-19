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黛妃「黑羊」毛衣1原因走紅 估拍8萬元

編譯徐榆涵／綜合18日電
已故英國黛安娜王妃生前穿過一件紅底毛衣，上頭圖案是白羊群中有一隻黑羊。這件衣服將於8月底拍賣，落槌價估計達8萬美元。（路透）
已故英國黛安娜王妃生前穿過一件紅底毛衣，上頭圖案是白羊群中有一隻黑羊。這件衣服將於8月底拍賣，落槌價估計達8萬美元。（路透）

英國已故王妃黛安娜曾多次穿著一款織滿白色綿羊中，有一隻黑色綿羊的紅底毛衣，而英語中的「黑羊」（black sheep）又有「害群之馬」之意，因此格外引起世人關注，這件毛衣在製造商創辦人的閣樓中被發現，將在今年8月底於蘇富比拍賣，預估落槌價達8萬美元。

路透報導，這件由英國針織品牌Warm & Wonderful設計的毛衣，是黛安娜的知名衣著之一，將於8月31日至9月14日在蘇富比拍賣。今年稍早，Warm & Wonderful創辦人在閣樓上發現這件毛衣。

1981年6月年，黛安娜穿這件上衣和當時的查理王子出席一場馬球賽事，後來也多次身穿該件毛衣，令外界猜測她是否想藉此向世界宣告感覺自己就像王室的「害群之馬」。

這件毛衣袖口受損後，黛安娜王妃將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創辦人喬安娜（Joanna Osborne），詢問是否可以修復，後來Warm & Wonderful寄回一件新品，黛安娜在1983年出席馬球賽事中再次穿上。

喬安娜今年3月在閣樓中發現這件黛安娜王妃寄回的毛衣，決定將這件毛衣以及兩件往來書信一起拍賣，蘇富比預估將拍出5萬至8萬美元。蘇富比強調，「事實上，她想要一件替換毛衣，兩年後又穿了上這件替換新品，我認為這充分說明了這件毛衣對她的意義。」

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