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為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根的美國生活，到了非得改變的臨界點？近來他們遭受一連串的打擊，除酸民和仇視他們的媒體始終沒有少過攻擊外，Spotify高價合約破局、高收視Netflix紀錄片影集一項艾美獎都未獲提名、被英王查理排除在官方生日的遊行活動之外等等，使他們面臨排山倒海的壓力，英國一堆持續砲轟他們的皇室專家，更三天兩頭說他們的婚是離定了，正常人都難以承受如此龐大的負擔。

根據Radar網站報導，哈利和梅根過去彼此綁在一起，成為兩人品牌的特色，可是哈利其實不太能適應梅根那種影劇圈的虛華生活，而梅根與哈利密不可分，使得她個人被貼上爭議標籤，因為哈利每次罵皇室，都是嫌棄他們虧待梅根，無形中讓梅根樹立了一堆皇室支持者的敵人，使得大品牌不敢放心找她，少了許多賺大錢的機會。夫妻倆暫時各走各路，除了各自的心情先得到喘息，也是尋找新可能性的嘗試，畢竟只靠和皇室對槓搏話題，久了外界也不會覺得太新鮮。

曾經在好萊塢發展過的梅根，對於和藝界紅星、公關等交手，比哈利更有經驗，哈利感興趣的拍片題材，也未必都適合梅根。儘管碰到接連的打擊，讓他們心情受到影響，為了維持在加州奢華的生活，一定會多方努力，也希望真能找到一條成功的新路線。

梅根 哈利 艾美獎

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