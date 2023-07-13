梅根要小心了 凱特已經公開做出警告「不怕開戰」
英國哈利王子與妻子梅根，和皇室之間的關係並未好轉，由於兩人在歐普拉專訪、Netflix紀錄片中不惜揭開皇室運作的黑幕，被貼上「存心毀壞君主制」的標籤，承受來自英國民眾、皇室專家、媒體的各種奚落、謾罵，而早以未來英國國王、王后自居的兄嫂威廉、凱特，更是對他們憤怒不已，就怕他們再鬧，讓反對君主制度的聲浪更大，危及自身繼位。
「鏡報」報導，過去向來被皇室人員保護得很好、包裝成「完美好媳婦」的凱特，已經表明不惜與梅根一戰的決心，梅根最好接收到這個訊息，否則往後要是她想跟皇室繼續鬧下去，凱特也不會乖乖挨打，會陪她玩到底，而且不惜使出和她一樣的激烈手段。
過往英國皇室在伊莉莎白二世女王堅持的「絕不抱怨，絕不解釋」規矩之下，碰到任何的難堪場面，都這樣冷調處理，包括查理、黛安娜離婚風暴等等，可是女王已逝，凱特不會如此乖乖聽話，她被傳在哈利與梅根的歐普拉專訪播出後，堅決要在回應中加上「回憶可能有所不同」的表面上客氣卻態度強硬的字眼，這就是她對梅根的公開警告，透露接下來要是梅根再爆皇室黑料，如果超過她的忍受範圍，她可是不會不反擊的，到時候梅根能不能夠承受，就不一定了。
過往凱特與梅根談不上友好，也一直被傳在梅根與哈利結婚前的試裝、排演過程，為了花童的打扮鬧到有人被氣哭，皇室人員當然指梅根氣哭凱特，梅根則在歐普拉專訪時表示自己才是被氣哭的那一個，如此都顯示，妯娌之間的氣氛不佳，彼此只是互相忍耐，因而一定都知道很多對方私下的真面目。若是梅根想要繼續抖出「皇室的真相」，凱特當然也有梅根的所作所為可以爆，是要彼此愈弄愈難看，還是要收手、也許往後還有機會慢慢修補關係，就看梅根與哈利接下來打算怎麼做。
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