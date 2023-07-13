梅根要小心了 凱特已經公開做出警告「不怕開戰」

凱特（左二）過去在公眾眼前與梅根（右二）裝和氣，現被傳不怕與她大戰。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室之間的關係並未好轉，由於兩人在歐普拉專訪、Netflix紀錄片中不惜揭開皇室運作的黑幕，被貼上「存心毀壞君主制」的標籤，承受來自英國民眾、皇室專家、媒體的各種奚落、謾罵，而早以未來英國國王、王后自居的兄嫂威廉、凱特 ，更是對他們憤怒不已，就怕他們再鬧，讓反對君主制度的聲浪更大，危及自身繼位。

「鏡報」報導，過去向來被皇室人員保護得很好、包裝成「完美好媳婦」的凱特，已經表明不惜與梅根一戰的決心，梅根最好接收到這個訊息，否則往後要是她想跟皇室繼續鬧下去，凱特也不會乖乖挨打，會陪她玩到底，而且不惜使出和她一樣的激烈手段。

過往英國皇室在伊莉莎白二世女王堅持的「絕不抱怨，絕不解釋」規矩之下，碰到任何的難堪場面，都這樣冷調處理，包括查理、黛安娜離婚風暴等等，可是女王已逝，凱特不會如此乖乖聽話，她被傳在哈利與梅根的歐普拉專訪播出後，堅決要在回應中加上「回憶可能有所不同」的表面上客氣卻態度強硬的字眼，這就是她對梅根的公開警告，透露接下來要是梅根再爆皇室黑料，如果超過她的忍受範圍，她可是不會不反擊的，到時候梅根能不能夠承受，就不一定了。