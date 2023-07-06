怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

早就以英國未來國王自居的威廉王子，對於順利登上王位這件事看得比什麼都重要？英國媒體揭露，在他的弟弟哈利 和弟媳梅根 接受美國媒體女王歐普拉 專訪播出前，他竟然緊張到一個禮拜沒辦法吃得下飯，必須要躲開公眾眼光、到王室的度假別墅待著，先隔絕外界，不要去想這件事，而他的妻子凱特則成了他的堅強後盾。

當初哈利和梅根在歐普拉的訪問中大曝王室猛料，包括裡面有人擔心梅根將生出的小孩的膚色、涉及種族歧視，以及哈利坦言父兄是被困在王室生活裡，根本逃不出去，甚至是梅根表示王室人員寧可撒謊保護某些人，卻從來不保護她等等勁爆內容，引起舉世譁然，事後王室的回應則有看似輕描淡寫，其實措辭很重的「每個人的回憶可能都不一樣」字眼，據傳是凱特很堅持，聯手威廉要加上這些，原先的王室回應語氣較溫和，果然對這個訪問最不舒服的就是他們倆。

哈利（左起）與梅根的歐普拉專訪，播出後引起軒然大波。（路透資料照片）

以當時的情況來看，伊莉莎白二世女王還在世且受到國民愛戴，他的兒子查理順利接下王位，不太會有變數，可是查理本身就曾因為與黛安娜婚變、娶了「小三」卡蜜拉，很長一段時間惹民眾反感，對於君主制度的維護絕對不如女王有力，從查理到威廉繼位，中間有太多可能的意外會發生，也難怪威廉要對哈利的控訴大為緊張，因為王室的真面目有可能讓英國反君主制的意見得到大力支持、嚴重危及他的國王寶座，據英國「鏡報」報導，在歐普拉訪問播出前一個禮拜，威廉居然緊張到吃不下，要躲起來，可見壓力有多大。

對於一般百姓而言，威廉這樣的舉動十分反常，可是英國王室就是個不普通的環境，每個人都不太能做自己，王位的光環凌駕一切，這些奇特的反應，繼續成為大家茶餘飯後的輕鬆話題。