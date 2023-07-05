才不怕英國別墅被收回 哈利、梅根竟然燦笑現身

哈利、梅根。(美聯社)

英國哈利 王子與妻子梅根 的話題永遠沒斷過，兩人近日剛好又在各方唱衰的低潮點，和Spotify宣告停止合作，還被高層之一罵是騙子，甚至有大型經紀公司的老闆消遣他們在各方面都缺乏才華，讓一向視兩人為眼中釘的英國皇室專家們與媒體紛紛跟進，更有媒體爆料兩人已被迫搬出英國浮若閣摩爾別墅，不過哈利、梅根近期現身，似乎完全心情不受影響。

近期有報導指出，因為哈利王子、梅根頻上節目爆料英國王室黑料，哈利又在今年1月出版回憶錄「備胎」，再度提及家庭醜聞，讓查理國王震怒之下，收回他們的浮若閣摩爾別墅，但他們心情不受影響，英國「每日郵報」報導，哈利、梅根竟在白金漢宮發出聲明隔天，6月30日現身美國加州 聖塔芭芭拉的一間辦公大樓附近，兩人表情燦笑，看起來心情好得很。

哈利、梅根目前與皇室狀況相當惡劣，在皇室內部沒有多少保持直接聯繫的對象，有如被邊緣化，現任英王查理還保留一些餘地，不會徹底切斷關係，但以後威廉與凱特登上國王、王后寶座後，恐怕和哈利與梅根會有更明顯的切割，若是在這之前彼此沒有修補關係，哈利與梅根真的就要完全靠自己，這也是他們真正的大考驗。