英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

哈利（左）和梅根在英國皇室內有一堆仇家。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇，愈深入挖掘愈像現實版的宮鬥大戲。目前在英國民眾心目中，人氣數一數二的未來王后凱特 ，總是優雅、高貴的模樣，外界過去看她也總覺得她是「皇室好媳婦」，配合度高、乖巧聽話。殊不知，近日有皇室專家談她與哈利 王子之妻梅根 間的妯娌關係，竟揭露原來她把梅根看成從好萊塢來的顛覆者，蓄意破壞皇室，而她一直就把所有籌碼都押在皇室上，只想登上王后寶座，當然對梅根恨之入骨。

凱特與梅根最大的不同，在於前者沒什麼出社會工作的經驗，很早就鎖定「當上英國王后」為未來目標，也幸好談戀愛的對象就是王儲威廉，只要威廉願意娶她、彼此別鬧到像威廉爸媽一樣離異，她就能夠穩穩坐上英國王后的位置。而梅根卻是在好萊塢打滾過的人，知道機會一定要拚命爭取，絕對要把握各個成為話題焦點的時刻，為自己贏取最大的關注，可惜她嫁了頂多只是王儲備胎的哈利，按照皇室運作的規矩，就是得甘心為綠葉，以威廉和凱特的利益為重。

梅根與皇室愈來愈處不來，也沒興趣矮凱特一大截，和哈利鬧出走，讓凱特火冒三丈，視為動搖皇室威信的大事。她過去在人前還會裝傻、裝無害，被梅根氣到整個硬起來，尤其梅根在歐普拉專訪中暗指皇室有人有種族歧視，更是讓凱特忍無可忍，堅持原本皇室的回應聲明太溫和，一定要措詞硬起來，讓哈利與梅根有所警覺。