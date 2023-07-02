英名嘴盼梅根裸體遊街 媒體監管機關認歧視

哈利王子之妻子梅根。（美聯社）

英國知名電視節目主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）去年替媒體撰寫專欄文章說，希望哈利 王子的妻子梅根 有天被拉去裸體遊街。英國媒體監管機關1日表示，此文構成性別歧視 。

路透報導，英國獨立媒體標準組織（Independent Press Standards Organisation）裁定，這篇於2022年12月刊登在太陽報（The Sun）的文章，對梅根（Meghan）的性別帶有貶抑和偏見的指涉，違反了「編輯守則」。

克拉克森在文中寫道，他「打從細胞」討厭梅根，夢想有一天「她赤身裸體被拉到英國每一座小鎮遊街示眾，群眾高喊『可恥』，並朝她潑糞」。

這篇文章隨即引發大眾、政界、克拉克森的雇主甚至他女兒同聲譴責，太陽報也撤下文章。

這篇文章後來成了英國獨立媒體標準組織收到最多投訴指責的目標，共有2萬5000條。

克拉克森和太陽報相繼道歉，但獨立媒體標準組織仍根據兩個女權運動組織的投訴展開調查，分別是福西特協會（Fawcett Society）和女性參與文學、發展暨賦權基金會（WILDE Foundation）。