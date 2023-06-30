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哈利、梅根受夠了 負評接連不斷 要用實力堵酸民嘴巴

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）和梅根被傳聽了太多酸言酸語，覺得又煩又討厭。（路透資料照片）
哈利（右）和梅根被傳聽了太多酸言酸語，覺得又煩又討厭。（路透資料照片）

英國哈利王子及妻子梅根，雖然始終是話題焦點，但英國有數量龐大的酸民、媒體、皇室評論員站在皇室那一方，對他們冷嘲熱諷，偏偏他們最近宣告和Spotify分道揚鑣，還被其中一位高層比爾西蒙斯修理，稱他們是「騙子」，視他們如仇敵的皇室評論員與媒體有如撿到槍，每天唱衰他倆的前途無望、末日已將來臨，據「Us」雜誌報導，他們本來已經有很多感到興奮的新計畫，準備讓粉絲們眼睛一亮，可是面對無止盡的唱衰，也感到很煩、很討厭，卻偏偏沒有機會讓他們閉嘴。

英國的階級文化和尊卑觀念深重，哈利與梅根既然離繼承王位有點遠，在大多數英國人的想法中，就應該好好認命、替身為未來國王、王后的威廉與凱特當擋箭牌與最好的支援，只是他們並不覺得都21世紀了還需要這樣，對於皇室向來的不公平、大小眼無法吞忍，三不五時公開批評，大傷觀念傳統之英國人，以及靠皇室內部成員給消息、賞飯吃的皇室評論員之感情，因而皇室評論員當他們如眼中釘，一有機會就要落井下石，挺皇室的網友對他們的批評都沒少過，更有一堆網站專門發文在「黑」他們倆。

Spotify分手風波之後，傳與他們同樣簽有高價合約的Netflix也發給他們最後通牒，要逼他們交出夠精彩、吸引人的新片，否則想要完成整分合約、拿到簽定的高酬就沒有可能。酸民與皇室評論員們當然又忍不住繼續開炮，Netflix不得不趕快澄清，與他們的合作沒有生變，繼續進行。其實他們上一部紀錄片「哈利王子與梅根」是該平台收視最佳的紀錄片集，可惜裡面他們再一次沒有對英國皇室太客氣，招惹了不少死忠於皇室的英國民眾，收視熱而批評聲音也大。

目前在美國定居的哈利和梅根，出手比一般民眾闊綽，經濟壓力不小，他們希望自力更生，英國民眾如果不想再付稅金供養，其實應該要樂見他們在各領域有好的成績、早日達成此目標才對。兩人預告的「很多令人興奮的計畫」，到底是什麼樣的計畫？也許要再等一下子才會揭開神秘面紗。

哈利 梅根 Spotify

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