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英王室去年花掉1.35億 威廉明年加薪2倍怎辦到

編譯中心／綜合29日電
英國王室過去一年支出成長5%。圖為查理三世加冕時王室主要成員合照。（美聯社）
英國王室過去一年支出成長5%。圖為查理三世加冕時王室主要成員合照。（美聯社）

英國王室昨天公布年度君主撥款報告，報告顯示通膨打擊王室財政結構，過去一年支出成長5%，達1億750萬元（英鎊，下同，約1.35億美元）；報告另建議官邸調降暖氣溫度以符合環保訴求。

中央社綜合路透與法新社報導，2022至2023年，英國王室通過君主撥款（Sovereign Grant）自國庫獲得的金額保持在8630萬英鎊不變；不過淨支出方面增加510萬英鎊，約合5%，達1億750萬英鎊。君主撥款係用於支付君主公務和皇宮的維護費用。

這份年度報告詳列王室來自納稅人的收入與支出。王室帳目總管史蒂文斯（Michael Stevens）說：「無需提醒各位，本報告所述期間，通膨壓力導致所有組織許多商品與服務價格大幅上揚，特別是在燃料和能源成本方面。」

報告也建議將暖氣調降至攝氏19度，以符合英國國王查理三世（Charles III）長期倡導的環保理念。

史蒂文斯將王室支出增加的原因，部分歸於英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月辭世，以及查理今年5月繼位後的君主更迭。然而，女王葬禮與查理的加冕費用，並未包含在財務報告中。

王室其他主要支出項目，包括白金漢宮的電纜、管線與暖氣系統為期10年的升級計畫。

反君主制組織「共和國」（Republic）負責人史密斯（Graham Smith）表示：「王室成員長期以來一直隱瞞其真實支出成本，我們計算至少要花3億4500萬英鎊。這足以支付1萬3000名新護理師或教師的費用。」

史蒂文斯透露，查理的小兒子哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）已搬出溫莎城堡的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），並償付納稅人資助的所有房產支出，「為王室留下大幅增加的資產」。

另據英國每日郵報報導，英國王儲威廉王子今年從康沃爾公爵領地領到600萬英鎊的私人收入，不過他明年可望加薪兩倍，年薪上看2000萬英鎊。威廉王子在祖母伊麗莎白二世駕崩、父親即位為英國國王查理三世後，繼承了原本由查理三世擔任王儲時持有的康沃爾公爵領地。

威廉王子現在每年都有權獲得康沃爾公爵領地的盈餘利潤。康沃爾公爵領地帳務顯示，去年至今年產生2404萬8000元英鎊利潤，比前一個年度增加約4.5%，創下紀錄。

不過，肯辛頓宮解釋，「康沃爾公爵領地團隊要求保留威廉王子獲得的一半盈餘收入作為營運用途」。因此，威廉王子最後只拿到600萬英鎊。

查理三世 利潤 哈利

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