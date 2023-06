梅根丟Podcast合約餘波未息 好萊塢公司高管稱她「不是很棒的人才」

英國哈利 王子的妻子梅根 與音樂串流平台Spotify 的Podcast合約結束後,針對她的批評浪潮可說是一波接一波。繼Spotify的Podcast部門主管把夫妻倆稱作稱作「他X的騙子」(f**king grifters),以及傳聞她沒有親自訪談來賓後,好萊塢一位頂尖的經紀人近日受訪時,也替她貼上了沒有才華的標籤。

A list celebrities don’t generally have the appetite to do what podcasting demands: invest a lot of your time and your self into making something compelling. https://t.co/1bLZBxsPk8