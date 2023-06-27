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梅根丟Podcast合約餘波未息 好萊塢公司高管稱她「不是很棒的人才」

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根。資料照片。（路透 / Imago Images）
英國哈利王子的妻子梅根。資料照片。（路透 / Imago Images）

英國哈利王子的妻子梅根與音樂串流平台Spotify的Podcast合約結束後，針對她的批評浪潮可說是一波接一波。繼Spotify的Podcast部門主管把夫妻倆稱作稱作「他X的騙子」（f**king grifters），以及傳聞她沒有親自訪談來賓後，好萊塢一位頂尖的經紀人近日受訪時，也替她貼上了沒有才華的標籤。

衛報26日轉述Semafor網站的文章，聯合精英經紀公司（UTA）執行長齊默（Jeremy Zimmer）到法國坎城出席一場廣告節活動，跟該網站記者討論Podcast與名人的角色時做出了前述的評論。

根據報導，訪問的話題明顯轉向了梅根，以及她與哈利以Archewell公司名義，和Spotify在2020年簽下的2千萬美元合約終止一事上。齊默對哈利梅根丟了這分Podcast合約並不感到意外，「事實證明，梅根．馬克爾不是個很棒的音頻人才，也不一定是任何種類的人才」。

齊默接著說，「你曉得，只因為你很有名，並不代表你就擅長某件事情」。

根據綜藝報導，齊默的發言也引來了同行的批評。有位要求匿名的一線人才經理表示，齊默的評論「令人瞠目結舌」，「身為經紀人，你永遠不會公開討論自己或其他人的人才」。UTA競爭對手的一位頂級經紀人則稱齊默的評語是「驚人的展現了惡趣味，誰想要跟一個像這樣公開踐踏人的人簽約？」

梅根 哈利 Spotify

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