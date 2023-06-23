梅根在英國人氣繼續下滑 專家建議趕快這樣止血

梅根在英國的最新民調，支持度低到谷底。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 ，自從與哈利一起主動卸下皇室重要成員身分後，在當地人氣即不斷下滑，不僅民眾把茅頭指向她，媒體界更是有一堆專門「黑」她、攻擊她的名嘴或是皇室特派員，讓她在英國得不太到關愛的眼神，充滿恨意的謾罵倒是沒有停過。

歸根究底，梅根畢竟是美國來的「不是自己人」，哈利為了保護她不惜槓上皇室，讓英國媒體與民眾更容易認定是梅根洗腦哈利，讓哈利背叛自家人，對她的反感更加強烈。近日在英國的民調顯示，對梅根有負面觀感的人達68%，僅21%對她持正面評價，是這大半年來的新低，等於她就算已經好幾個月沒到英國，英國人對她的厭惡感還在持續增加，反而在回憶錄中大罵皇室的哈利，僅小小下跌2個百分點，沒有像梅根那麼慘烈。

這很明顯的顯示英國人不只是私心護短，也很容易相信對梅根的一切不利傳聞都是真的。有公關專家特別出來提醒梅根，現在開始要暫時把進軍媒體的事情先緩一緩，把其他過去她和哈利很感興趣、符合普世價值的事物，再次做為工作的重點，譬如對女性權益的提升，或是環保議題等等，這些事情一般大眾都認同，他們努力致力於此，就不至於再招來英國民眾的反感，有助於人氣的拉抬。