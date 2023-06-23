我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

泰坦號遇難執行長曾承認 「打破一些規則」造潛水器

梅根在英國人氣繼續下滑 專家建議趕快這樣止血

記者蘇詠智／即時報導
梅根在英國的最新民調，支持度低到谷底。（路透資料照片）
梅根在英國的最新民調，支持度低到谷底。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，自從與哈利一起主動卸下皇室重要成員身分後，在當地人氣即不斷下滑，不僅民眾把茅頭指向她，媒體界更是有一堆專門「黑」她、攻擊她的名嘴或是皇室特派員，讓她在英國得不太到關愛的眼神，充滿恨意的謾罵倒是沒有停過。

歸根究底，梅根畢竟是美國來的「不是自己人」，哈利為了保護她不惜槓上皇室，讓英國媒體與民眾更容易認定是梅根洗腦哈利，讓哈利背叛自家人，對她的反感更加強烈。近日在英國的民調顯示，對梅根有負面觀感的人達68%，僅21%對她持正面評價，是這大半年來的新低，等於她就算已經好幾個月沒到英國，英國人對她的厭惡感還在持續增加，反而在回憶錄中大罵皇室的哈利，僅小小下跌2個百分點，沒有像梅根那麼慘烈。

這很明顯的顯示英國人不只是私心護短，也很容易相信對梅根的一切不利傳聞都是真的。有公關專家特別出來提醒梅根，現在開始要暫時把進軍媒體的事情先緩一緩，把其他過去她和哈利很感興趣、符合普世價值的事物，再次做為工作的重點，譬如對女性權益的提升，或是環保議題等等，這些事情一般大眾都認同，他們努力致力於此，就不至於再招來英國民眾的反感，有助於人氣的拉抬。

英國長期以來就是很講階級差異和尊卑順序的地方，身為王儲與王儲之妻的威廉、凱特，在英國民眾人氣調查中還是最受歡迎，哈利與梅根既無王位繼承的優先順位，還每天喊皇室不公平，很自然就被英國民眾認為是整天在搗亂的討厭鬼。

梅根（左）在英國民眾眼中，討厭程度更勝哈利。（路透資料照片）
梅根（左）在英國民眾眼中，討厭程度更勝哈利。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

上一則

南韓仇中情緒升溫 執政黨黨魁：應剝奪有永住權的中國公民投票權

延伸閱讀

梅根挨轟「他X的騙子」 再被爆沒親自主持Podcast、提問事後才剪進去

梅根挨轟「他X的騙子」 再被爆沒親自主持Podcast、提問事後才剪進去
梅根將代言迪奧？ 或登最高業配身價網紅

梅根將代言迪奧？ 或登最高業配身價網紅
梅根即將拿下名牌代言 躋身最高業配價網紅？

梅根即將拿下名牌代言 躋身最高業配價網紅？
哈利、梅根糟了？皇室大活動不邀 還遭Spotify高層飆粗口罵騙子

哈利、梅根糟了？皇室大活動不邀 還遭Spotify高層飆粗口罵騙子

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

2023-06-15 15:18
德國南部觀光勝地新天鵝堡的瑪莉安橋附近，一名美籍男子將兩名女性遊客拋入深谷，造成一死一重傷。(美聯社)

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

2023-06-15 12:40
日本海關當局正在嚴格執行檢查黃金還有黃金製品的進口，加強貴金屬走私的反制措施。 （美聯社）

遊日本注意…華人常戴的這種飾品遭嚴查 「最好別帶」

2023-06-15 13:10
俄羅斯一名士兵比手勢向烏克蘭無人機投降。(截自WSJ影片)

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

2023-06-15 09:21

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼