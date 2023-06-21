梅根領千萬合約 節目卻造假？驚爆找人代勞「只出聲」

梅根。(路透資料照片)

英國哈利 王子與妻子梅根 ，近日才和Spotify 宣告分道揚鑣，Spotify高層怒諷兩人簽了8位數美元的高價做節目合約，結果只出了12集的podcast，簡直是「他X的騙子」，沒想到節目另外生波，有消息人士爆料指出，她的節目「原型」其中幾集，根本不是梅根本人親自與受訪來賓進行訪談，而是由團隊員工代勞，後續再剪入她的聲音，相當偷懶。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，專門報導播客相關消息的媒體「Podnews」19日指出，梅根的「原型」節目是造假的，其中幾集並非由梅根親自對嘉賓進行訪問，而是團隊員工執行，梅根再錄製提問，然後將她的聲音及提問剪輯進入，實際上，去年8月又有一名節目嘉賓，紐約記者Allison Yarrow表示自己登上梅根的節目，但主要感謝節目製作人是非常棒的訪談者，讓人懷疑梅根是否真的有做訪問。

外傳，Spotify原本眼看梅根有意建立自己的媒體王國，搶先用2000萬美元高價簽下她和哈利，卻沒想到2、3年下來，她只做了12集的podcast節目，相較同樣挾著光環簽下高價合約的前美國總統歐巴馬與妻子蜜雪兒，哈利和梅根的節目數量就很空虛，內容也未必精彩，雙方才會同意終止合約。