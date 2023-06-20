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梅根挨轟「他X的騙子」 再被爆沒親自主持Podcast、提問事後才剪進去

編譯周辰陽／即時報導
專注於全球Podcast與隨選音頻業界消息的媒體19日披露，英國哈利王子的妻子梅根Podcast訪談並非全由她本人親自進行，提問的聲音音頻其實是之後才剪輯進去。資料照片。（美聯社）
專注於全球Podcast與隨選音頻業界消息的媒體19日披露，英國哈利王子的妻子梅根Podcast訪談並非全由她本人親自進行，提問的聲音音頻其實是之後才剪輯進去。資料照片。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根名下的Podcast公司「Archewell」日前跟音樂串流平台「Spotify」宣布不會續約，但專注於全球Podcast與隨選音頻業界消息的「Podnews」19日披露，梅根在Podcast的訪談並非全由她本人親自進行。

根據「Podnews」報導，他們從多個消息來源聽到，梅根的《Archetypes》節目一些採訪是由其他工作人員做的，而她提問的聲音音頻則是之後才剪輯進去。亦即，梅根並未親自主持《Archetypes》，而是只有借出聲音片段進行事後的剪入。

「Podnews」沒有提出任何具體的集數，每日郵報與紐約郵報均發去了置評請求。

哈利梅根與Spotify簽下了價值2千萬美元的合約，但梅根的《Archetypes》卻只製作了12集，華爾街日報認為她可能因為沒有達到產量條款而無法賺到全部的金額。儘管聲明稱Archewell與Spotify共同做出了不續約的決定，但Spotify的Podcast創新與盈利部門主管西蒙斯（Bill Simmons）事後在他的Podcast把夫妻倆稱作「他X的騙子」（f**king grifters）。

Spotify前首席經濟學家佩吉（Will Page）作客BBC廣播4台節目時指出，哈利與梅根從Spotify轉到的錢超過了史上串流播放量最高的歌曲、威肯的《燦光奪目》。他告訴主持人，「以12小時的工作量來說還不賴」。

梅根 Spotify 哈利

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