合約破局 哈利梅根2000萬飛了 Spotify高層痛罵：懶惰騙子

英國國王查理三世17日第一次舉行君主官方誕辰，可見到路易王子（前中）則是嘟嘴握拳伸出雙手。（美聯社）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，近來雖然不再公開批評英王室，麻煩卻沒有停止，不但王室眾人光鮮亮麗在倫敦出席國王官方生日慶祝活動中的閱兵儀式，完全沒有邀請他們兩個，他們在宣布和Spotify 所簽定的2000萬美元做節目合約破局後，還被Spotify高層罵他們是「懶惰的騙子」，形象繼續陷入危機。

英國媒體很早就與梅根不對盤，看到她與哈利踢到鐵板，馬上落井下石，尤其曾被他們告過且輸了官司的「每日郵報」，更是以顯著版面打出「哈利與梅根被罵他X的騙子」大標題，配著梅根看來一臉心情欠佳、走在路上的偷拍照。

當初Spotify眼看梅根有意建立自己的媒體王國，搶先用2000萬美元高價簽下她和哈利，卻沒想到2、3年下來，她只做了12集的podcast節目，相較同樣挾著光環簽下高價合約的前美國總統歐巴馬與妻子米雪兒，哈利和梅根的節目數量就很空虛，內容也未必精采，雖然雙方都已同意終止合約，Spotify國際運動相關內容的領導比爾西蒙斯還是在自己節目中砲轟：「懶惰的騙子，這才該是我們為他們開的podcast節目。」

知情人士透露，兩人沒有達到應該有的「生產力」，不會拿到合約完整的報酬。

哈利與梅根昔日主動宣告要卸下王室重要成員身分時，自以為能在美國打下一片江山，殊不知，過了好幾年才發現美國不好混，他們兩個最能引起關注的就是槓上英王室，偏偏這無法作為他們永遠的招牌，而梅根在意的女性、有色人種權益，和哈利在乎的心理健康，似乎都引不起外界的興趣，他們的人氣一再被唱衰，彷彿已經迅速過氣。

另據每日郵報報導，英王查理三世17日舉行即位後首次君主官方誕辰，王室成員也相繼出現在白金漢宮陽台觀禮，而查理三世的孫子、威廉王儲與凱特王妃的三子路易再次搶走了鋒頭。