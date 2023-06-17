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哈利、梅根糟了？皇室大活動不邀 還遭Spotify高層飆粗口罵騙子

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根近來運氣不順，和Spotify合約無法實現，還被英國皇室徹底忽略。（美聯社）
哈利（右）與梅根近來運氣不順，和Spotify合約無法實現，還被英國皇室徹底忽略。（美聯社）

英國哈利王子與妻子梅根，近來雖然不再公開批評英皇室，麻煩卻沒有停止，不但皇室眾人光鮮亮麗在倫敦出席國王官方生日慶祝活動中的閱兵儀式，完全沒有邀請他們兩個，他們在宣布和Spotify所簽定的2000萬美元做節目合約破局後，還被Spotify高層罵他們是「他X的騙子」，形象繼續陷入危機。

英國媒體很早就與梅根不對盤，看到她與哈利踢到鐵板，馬上落井下石，尤其曾被他們告過且輸了官司的「每日郵報」，更是以顯著版面打出「哈利與梅根被罵他X的騙子」大標題，配著梅根看來一臉心情欠佳、走在路上的偷拍照，背後的惡意，明眼人一看便知。

當初Spotify眼看梅根有意建立自己的媒體王國，搶先用2000萬美元高價簽下她和哈利，卻沒想到2、3年下來，她只做了12集的podcast節目，相較同樣挾著光環簽下高價合約的前美國總統歐巴馬與妻子蜜雪兒，哈利和梅根的節目數量就很空虛，內容也未必精彩，雖然雙方現在都已經同意終止合約，Spotify國際運動相關內容的頭頭比爾西蒙斯還是在自己節目中砲轟：「他X的騙子，這才該是我們為他們開的podcast節目。」

哈利與梅根昔日主動宣告要卸下皇室重要成員身分時，自以為能在美國打下一片江山，殊不知，過了好幾年才發現美國不好混，他們兩個最能引起關注的就是槓上英皇室，偏偏這無法作為他們永遠的招牌，而梅根在意的女性、有色人種權益，和哈利在乎的心理健康，似乎都引不起外界的興趣，他們的人氣一再被唱衰，彷彿已經迅速過氣。

然而哈利和梅根的奢華生活型態也改不掉，兩人在加州名流區的豪宅有很高的房貸沒繳完，保全費據稱每年都要兩百萬美元，以兒子亞契為名的公司，也需要有現金流動來維持運作，偏偏Spotify那筆大錢已經飛走了。現在他們雖還不至於破產，卻有很沉重的金錢壓力。大多數人碰到這種情況，也許還能靠家人先救援，他們卻無法向皇室求助，心裡有一肚子苦水。

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未來要接掌英國國王之位的喬治王子（左起），和弟妹路易、夏綠蒂一起參與國王爺爺的大活動。（美聯社）
英國王后卡蜜拉（左）、王儲之妻凱特，一起坐車在國王官方生日的閱兵活動上出現。（美...
英國王后卡蜜拉（左）、王儲之妻凱特，一起坐車在國王官方生日的閱兵活動上出現。（美聯社）
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