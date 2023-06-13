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哈利、梅根不再砲轟皇室 威廉打死都不信 無法和解？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根需要有強烈的行動才能讓英皇室成員相信彼此間戰火已停息。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根需要有強烈的行動才能讓英皇室成員相信彼此間戰火已停息。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室間的罵戰，有可能已經畫下句點，歐美媒體都在傳他們決定改換方針，不再繼續砲轟皇室，因為能講的都已經講完、沒有新的內容，皇室不少重要成員包括哈利的父親查爾斯對此感到鬆了口氣，這也往他們之間有機會修補裂痕的方向發展。然而專門報導名人與明星八卦的Radar網站，卻稱哈利的哥哥、王儲威廉，對此仍高度懷疑，根本不相信他與梅根會停手。

身為未來的英國國王，威廉把跟王位的一切都看得很嚴肅、不敢掉以輕心，他抱持著「觀其言聽其行」的態度，不會輕易相信傳聞，如果哈利與梅根有盡力表現出「再也不罵皇室」，他才有可能相信，現階段他對於他們還不能信任。

威廉對於弟弟、弟媳的和平新方向深感懷疑。（路透資料照片）
威廉對於弟弟、弟媳的和平新方向深感懷疑。（路透資料照片）

Radar網站另稱，威廉的妻子凱特，將哈利與皇室之間的衝突，怪罪到梅根頭上，梅根一開始跟她就性格不很相投，相處不算融洽，又有「花童試裝」搞得彼此一肚子火的舊怨，凱特很自然對梅根並無太多的好感，再加上她過去和哈利算頗親密，哈利結婚後卻與梅根一鼻孔出氣，凱特會懷疑梅根是罪魁禍首，也十分合理。

不管哈利和梅根怎麼放風聲，最重要的還是他們的行動，有了行動表現來證明，查爾斯與威廉、凱特才能慢慢放下心中芥蒂，往「和解」的方向發展。

梅根 哈利 凱特

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