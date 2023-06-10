英皇室願意接納哈利回歸 只要他願意和梅根離婚？
英國哈利王子與妻子梅根公開和皇室鬧不和，到現在結還打不開，但英國包括皇室評論員或曾經是皇室人員的舊員工，似乎都抱著一種信念：只要哈利願意跟梅根分道揚鑣，皇室家族就會再接納他回來。
「OK！」雜誌訪問皇室評論員珍妮龐德，她語出驚人：「我覺得甩開梅根的哈利，還是會被原諒，而且家人們會歡迎他回歸，我想大家對哈利還是有一些善意，我是指我們大家記得的那個以前的哈利，可是如果他不切斷與梅根的關係，這一切就不可能發生。」
之前哈利母親黛安娜的前管家保羅布瑞爾也曾經公開表示，哈利與梅根離婚是一定會發生的，到時候哈利就會回到英國，而他的父親查爾斯、哥哥威廉都會張開懷抱接受他再回來。
這兩人的說法代表一件事，英國還是不少人把哈利與皇室的糾紛都怪罪到梅根頭上，顯然他們對「不是自己人」、又很有個性的梅根，充滿許多偏見，且隨著哈利護妻的行動愈來愈強烈，那些偏見也更加深植心中，以至於忽略了哈利是個成年、可以自己做決定的人，他想要做的，可能多數都是他自身打定主意要這麼做。
但對於梅根來說，英國上下對她的敵意已經非常明顯，英國是個完全不會給她溫暖的地方，她被預言「應該是不會再回去」，可是英國畢竟是哈利的故鄉，也有不少朋友在那兒，夫妻之間如何能協調出彼此都舒福的方式，才是一大考驗，否則就要讓一直唱衰他們婚姻、甚至直接詛咒他們未來的英國人稱心如意。
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