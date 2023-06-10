英皇室願意接納哈利回歸 只要他願意和梅根離婚？

哈利（左）與梅根被英國皇室評論員與前皇室工作人員公開唱衰離婚。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 公開和皇室鬧不和，到現在結還打不開，但英國包括皇室評論員或曾經是皇室人員的舊員工，似乎都抱著一種信念：只要哈利願意跟梅根分道揚鑣，皇室家族就會再接納他回來。

「OK！」雜誌訪問皇室評論員珍妮龐德，她語出驚人：「我覺得甩開梅根的哈利，還是會被原諒，而且家人們會歡迎他回歸，我想大家對哈利還是有一些善意，我是指我們大家記得的那個以前的哈利，可是如果他不切斷與梅根的關係，這一切就不可能發生。」

之前哈利母親黛安娜的前管家保羅布瑞爾也曾經公開表示，哈利與梅根離婚是一定會發生的，到時候哈利就會回到英國，而他的父親查爾斯、哥哥威廉 都會張開懷抱接受他再回來。

這兩人的說法代表一件事，英國還是不少人把哈利與皇室的糾紛都怪罪到梅根頭上，顯然他們對「不是自己人」、又很有個性的梅根，充滿許多偏見，且隨著哈利護妻的行動愈來愈強烈，那些偏見也更加深植心中，以至於忽略了哈利是個成年、可以自己做決定的人，他想要做的，可能多數都是他自身打定主意要這麼做。