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「王冠」將完結 梅根來不及出場 女王有驚喜安排

記者蘇詠智／即時報導
「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。圖／摘自IG
「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。圖／摘自IG

以英國皇室秘辛為情節主軸的Netflix影集「王冠」，即將進入最終季，此季的內容據傳會演到黛安娜車禍意外去世後，威廉王子在學校結識凱特，發展出一段感情，而查爾斯準備與自己心中一直深愛的卡蜜拉結婚為止，不過劇組為了向深受英國民眾愛戴的伊莉莎白二世本尊致敬，安排了一段「女王大合體」的驚喜。

根據英國「太陽報」報導，在「王冠」第6季中，扮演青年女王的克萊兒佛伊、中年女王的奧莉薇亞柯爾曼都會回歸，與演出老年女王的伊美黛史坦頓合體，並且將會加入新面孔、由薇奧拉普特強扮演的尚是公主而非女王的年輕伊莉莎白，將令粉絲期待。

「王冠」雖然以史實為藍本，編導對一些事件的解讀卻屢屢令英皇室成員火冒三丈，Netflix本來以打死不在節目之前加上「情節並非百分百史實」的標語，最後在伊莉莎白二世女王去世後才不得不就範。儘管英皇室在查爾斯娶了卡蜜拉之後還發生了一堆風風雨雨，劇組卻早就說過第6季是最後一季，因此以目前進度，日後會成為英國王后的凱特還來得及登場，嫁入皇室後引起軒然大波的梅根。在「王冠」中是來不及出現了。

奧莉薇亞柯爾曼是演中年時期的女王。圖／摘自IG
奧莉薇亞柯爾曼是演中年時期的女王。圖／摘自IG
克萊兒佛伊飾演青年時期的女王。圖／摘自IG
克萊兒佛伊飾演青年時期的女王。圖／摘自IG
伊美黛史坦頓扮演老年的女王。圖／摘自IG
伊美黛史坦頓扮演老年的女王。圖／摘自IG
新秀薇奧拉普特強將在「王冠」最終季飾演還是公主、尚未即位的伊莉莎白。圖／摘自IG
新秀薇奧拉普特強將在「王冠」最終季飾演還是公主、尚未即位的伊莉莎白。圖／摘自IG
梅根（左）確定不會在以伊莉莎白二世女王（右）為要角的影集「王冠」中出現。（路透資...
梅根（左）確定不會在以伊莉莎白二世女王（右）為要角的影集「王冠」中出現。（路透資料照片）

凱特 Netflix 車禍

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