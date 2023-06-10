「王冠」將完結 梅根來不及出場 女王有驚喜安排

「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。圖／摘自IG

以英國皇室秘辛為情節主軸的Netflix 影集「王冠」，即將進入最終季，此季的內容據傳會演到黛安娜車禍 意外去世後，威廉王子在學校結識凱特 ，發展出一段感情，而查爾斯準備與自己心中一直深愛的卡蜜拉結婚為止，不過劇組為了向深受英國民眾愛戴的伊莉莎白二世本尊致敬，安排了一段「女王大合體」的驚喜。

根據英國「太陽報」報導，在「王冠」第6季中，扮演青年女王的克萊兒佛伊、中年女王的奧莉薇亞柯爾曼都會回歸，與演出老年女王的伊美黛史坦頓合體，並且將會加入新面孔、由薇奧拉普特強扮演的尚是公主而非女王的年輕伊莉莎白，將令粉絲期待。