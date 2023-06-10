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登基首出訪 日德仁天皇將訪印尼

編譯中心／綜合9日電
日皇德仁（中）與雅子9日歡度結婚30周年，宮內廳公布一家三口討論蠶繭的照片。（路透）
日皇德仁（中）與雅子9日歡度結婚30周年，宮內廳公布一家三口討論蠶繭的照片。（路透）

日本政府9日在內閣會議上證實「日皇德仁和雅子皇后將於6月17日出訪印尼」，撇除去年9月前往英國參加英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，這將是德仁自2019年登基以來首次訪問外國。

日經報導，日本內閣官房長官松野博一9日證實「印尼政府已發出邀請」。

今年正值日本與東協提倡「友好合作」50周年，又輪到印尼擔任東協輪值主席國，因此，印尼邀請日本天皇伉儷訪問印尼。

根據宮內廳的說法，日皇和皇后將作為國賓出訪並預計逗留一周，他們將參加印尼總統佐科威（Joko Widodo）在雅加達舉辦的宴會，還計畫參觀當地大學並與日本居民會面。

日本首相岸田文雄9日表示「日本長期以來與印尼保持著密切友好的關係，我相信這次訪問將進一步加深兩國之間現有的親密友誼和善意，我為日本人民感到高興」。

另外，德仁與雅子9日歡度結婚30周年「珍珠婚」，宮內廳公布日皇一家三口最新照片，顯示德仁夫婦與獨生女愛子在皇宮內養蠶取絲，享受天倫樂。

一家三口在鏡頭前認真整理蠶繭，其中一張照片是愛子手中拿起蠶繭，與父皇仔細討論，雅子則在一旁慈愛觀看。

日皇德仁夫婦將訪印尼。（路透）
日皇德仁夫婦將訪印尼。（路透）

日本 印尼 岸田文雄

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