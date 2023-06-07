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哈利王子控小報騷擾 分配他當傻瓜、花花公子

編譯周辰陽／綜合6日電
英國哈利王子6日早上出庭作證作證與接受交叉詢問，成為1891年後第一位出庭作證的王室成員。（Getty Images）
英國哈利王子6日早上出庭作證作證與接受交叉詢問，成為1891年後第一位出庭作證的王室成員。（Getty Images）

英國哈利王子（Prince Harry）6日早上成為1891年後第一位出庭作證與接受交叉詢問的王室成員，他聲稱每日鏡報、星期日鏡報與星期日人物報旗下的記者侵入了他的語音信箱，並非法雇用私家偵探取得有關他私人生活的故事。

衛報與天空新聞台報導，哈利王子指責小報在他的私人生活「挑動仇恨與騷擾」，稱他被分配扮演「花花公子王子」與身為年輕王室的「傻瓜」（thicko）角色時，最終「投許多頭條新聞所好」。

在哈利王子開始在法庭作證時，他對鏡報發行人的指控細節已經在證人陳述公布出來。他寫道，「我真的感覺到，在我曾經有過的每一段關係中，無論是跟朋友、女友、家人還是軍隊，總是有第三方的參與，即小報」，他提出的申訴要「讓人們為他們的所作所為承擔責任，這樣他們就不能躲在自己的機構或組織背後」，而且「決心一勞永逸查個水落石出」。

哈利王子表示，王室成員得到了「小報鑄成的特定角色」，自己身為「繼承人」的「備胎」，「那麼你要不是『花花公子王子』、『失敗者』跟『輟學生』，或者，以我為例，就是『傻瓜』、『騙子』、『未成年酒鬼』、『不負責任癮君子』，例子不勝枚舉」。

哈利王子指出，「身為十幾歲青少年，跟在我二十歲出頭時，我最終感覺好像我在投許多頭條新聞所好，以及迎合他們想要釘上我的刻板印象。主要是因為我認為，如果他們正在印刷這些關於我的垃圾，而且人們相信了，我『犯罪』倒也無妨，可以這麼說」。

哈利王子指出，「這是一個惡性循環，從而小報會不斷試著哄我，一個『受傷的』年輕人，去做會寫出一篇好故事與賣掉很多報紙的蠢事。現在回過頭來看，他們的這種行為極其卑鄙」。

此外，已逝女王伊莉莎白二世的孫女、現任英王的姪女尤金妮公主（Princess Eugenie）於5日宣布，次子歐尼斯特（Ernest George Ronnie Brooksbank）已於5月30日出生，他的命名致敬20世紀上半在位的英王喬治五世、尤金妮的祖父及她丈夫的父親。

尤金妮次子出生後，成為英國王位第13順位繼承人。尤金妮也曬出兩個兒子同框的畫面，照片散發著兄弟之情。

尤金妮公主在IG宣布次子於5月30日出生。（美聯社）
尤金妮公主在IG宣布次子於5月30日出生。（美聯社）
尤金妮公主的兩名兒子同框合影。（美聯社）
尤金妮公主的兩名兒子同框合影。（美聯社）

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