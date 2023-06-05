我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

英王室百年首例 哈利王子將出庭控英媒

編譯高詣軒╱綜合4日電
哈利王子(前)指控英媒電話竊聽，預計出庭作證。資料照片。(美聯社)
哈利王子(前)指控英媒電話竊聽，預計出庭作證。資料照片。(美聯社)

英國哈利王子等超過100人，正控告英媒「每日鏡報」等小報的發行商MGN(Mirror Group Newspapers)多年從事不法活動，倫敦的高等法院5日起將連三天開庭，哈利本人預計親自到證人席作證，創下百餘年來英國王室成員首例。

半島電視台報導，哈利等控告者稱，MGN在1991年至2011年從事廣泛不法行為，聲稱該集團的記者與私家調查員以「工業規模」實施電話竊聽（phone hacking），透過欺瞞來取得私密內容，並用其他非法動作，獲取有關他們的資訊。

哈利指稱，MGN旗下報業有140則新聞是用電話竊聽或其他不法行為作成。本次審判只考量其中33則。哈利的律師稱，媒體侵擾導致哈利與前女友雀爾喜（Chelsy Davy）關係破裂。MGN則正在挑戰被控的宣稱，並否認高層對不法行為知情。

在其他審判初期釋出的文件中，MGN承認有證據顯示私家調查員受指示非法蒐集哈利等三人的資訊，並對此致歉，但否認其他指控。

美聯社報導，若哈利如預期在6日出庭作證，將會是繼19世紀末愛德華王儲（Prince Albert Edward，後即位為英王愛德華七世）以來的首例，當時愛德華在離婚和誹謗相關訴訟兩度出庭作證。

除MGN外，哈利也正在控告其他英國報業。哈利3月曾到倫敦的高等法院出席開庭，該案有關哈利控告另家英媒每日郵報（Daily Mail）發行商聯合報業公司（Associated Newspapers）涉違法蒐集資料。

哈利

上一則

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

下一則

英：130萬人「脫俄」尋出路 衝擊2大事

延伸閱讀

哈利、梅根閉上嘴 英國皇室終於可以鬆口氣？

哈利、梅根閉上嘴 英國皇室終於可以鬆口氣？
英王室百年首例 哈利王子將出庭作證控英媒

英王室百年首例 哈利王子將出庭作證控英媒
庫存用光？傳哈利、梅根將停止上電視批評英國王室

庫存用光？傳哈利、梅根將停止上電視批評英國王室
英皇室人員這樣稱呼哈利與梅根 綽號充滿羞辱之意？

英皇室人員這樣稱呼哈利與梅根 綽號充滿羞辱之意？

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
英國一名議員稱自己可能遭到中國或俄國特工美人計陷害。(Photo by Arthur Osipyan on Unsplash)

中俄特工「美人計」？英議員在妓院全裸 驚恐求助政界大老

2023-05-28 18:27
中國國防部長李尚福。（路透）

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

2023-05-29 18:06
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機