英王室百年首例 哈利王子將出庭作證控英媒

哈利王子指控英媒電話竊聽，預計出庭作證。資料照片。（美聯社）

英國哈利 王子等超過100人，正控告英媒「每日鏡報」等小報的發行商MGN（Mirror Group Newspapers）多年從事不法活動，倫敦的高等法院5日起將連三天開庭，哈利本人預計親自到證人席作證，創下百餘年來英國王室成員首例。

半島電視台報導，哈利等控告者稱，MGN在1991年至2011年從事廣泛不法行為，聲稱該集團的記者與私家調查員以「工業規模」實施電話竊聽（phone hacking），透過欺瞞來取得私密內容，並用其他非法動作，獲取有關他們的資訊。

哈利指稱，MGN旗下報業有140則新聞是用電話竊聽或其他不法行為作成。本次審判只考量其中33則。哈利的律師稱，媒體侵擾導致哈利與前女友雀爾喜（Chelsy Davy）關係破裂。MGN則正在挑戰被控的宣稱，並否認高層對不法行為知情。

Here are all the details of Prince Harry's lawsuit against Mirror Group Newspapers ➡️ https://t.co/rj3byGBTJH pic.twitter.com/igzxwZdAFI — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 2, 2023

在其他審判初期釋出的文件中，MGN承認有證據顯示私家調查員受指示非法蒐集哈利等三人的資訊，並對此致歉，但否認其他指控。

美聯社報導，若哈利如預期在6日出庭作證，將會是繼19世紀末愛德華王儲（Prince Albert Edward，後即位為英王愛德華七世）以來的首例，當時愛德華在離婚和誹謗相關訴訟兩度出庭作證。

除MGN外，哈利也正在控告其他英國報業。哈利3月曾到倫敦的高等法院出席開庭，該案有關哈利控告另家英媒每日郵報（Daily Mail）發行商聯合報業公司（Associated Newspapers）涉違法蒐集資料。