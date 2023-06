英王室百年首例 哈利王子將出庭作證控英媒

英國哈利 王子等超過100人,正控告英媒「每日鏡報」等小報的發行商MGN(Mirror Group Newspapers)多年從事不法活動,倫敦的高等法院5日起將連三天開庭,哈利本人預計親自到證人席作證,創下百餘年來英國王室成員首例。

半島電視台報導,哈利等控告者稱,MGN在1991年至2011年從事廣泛不法行為,聲稱該集團的記者與私家調查員以「工業規模」實施電話竊聽(phone hacking),透過欺瞞來取得私密內容,並用其他非法動作,獲取有關他們的資訊。

哈利指稱,MGN旗下報業有140則新聞是用電話竊聽或其他不法行為作成。本次審判只考量其中33則。哈利的律師稱,媒體侵擾導致哈利與前女友雀爾喜(Chelsy Davy)關係破裂。MGN則正在挑戰被控的宣稱,並否認高層對不法行為知情。

