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約旦王儲娶沙烏地千金 美第一夫人將出席…賓客名單超豪華

編譯高詣軒／綜合31日電
約旦28歲王儲胡笙（右）預計於6月1日，迎娶29歲的沙國千金薩芙（左）。（美聯社）
約旦28歲王儲胡笙（右）預計於6月1日，迎娶29歲的沙國千金薩芙（左）。（美聯社）

約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）和出身沙烏地阿拉伯豪門的建築師薩芙（Rajwa al-Saif），2022年8月於沙國首都利雅德訂婚，如今兩人終於將在6月1日舉行大婚，美國第一夫人和眾多各地王公貴族料將出席。

美聯社報導，28歲的王儲胡笙將於約旦首都安曼的扎赫蘭宮（Zahran Palace），迎娶29歲的薩芙。王室官員對完整賓客名單、新娘婚紗細節等婚禮事項未多透露，但拜登夫人吉兒（Jill Biden）和荷蘭國王伉儷等顯要人士已確認出席。

報導稱，當日婚禮預期會有致敬過去王室婚禮的活動，例如在婚禮結束後，料以紅色Land Rover吉普車隊護送新人經過安曼街道。

約旦是西方世界盟國，在衝突頻傳的中東站穩局勢，這對跨國新人未來可望協助約旦、沙國建立新連結。

胡笙的父親、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）在2004年剝奪手足的王儲身分，而後胡笙於15歲時正式獲得王儲地位。雖然距離繼位可能還需多年，但接班訓練已開始。胡笙在2016年獲美國喬治城大學國際史學位，後來在英國就讀軍官學校，目前身負約旦軍隊上尉軍銜。

薩芙則出生於沙國首都利雅德，母親和沙國創國君主的愛妃蘇代里（Hussa bint Ahmed Al Sudairi）有親戚關係，父親同樣出身名門，是一間當地建築工程公司的創辦人。薩芙在2017年畢業於美國雪城大學，攻讀建築，後也曾在洛杉磯攻讀視覺傳播學位。

拜登 洛杉磯 沙烏地阿拉伯

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