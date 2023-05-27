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哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，不僅在當地受到不少媒體與民眾的唱衰，連在大英國協成員國紐西蘭、澳洲，也常被當成箭靶，當地電視節目尤其喜歡請一些對他們反感的英國「皇室專書作家」大聲唱喝，詆毀他們的形象。最近又有新的類似舉動，向來攻擊梅根不遺餘力的英國女作家安琪拉列文，就和同樣常唱衰哈利與梅根的紐西蘭新聞記者丹伍頓一起大放厥詞，說他們一定會離婚，而且會是梅根把哈利甩掉。

安琪拉列文一路以來始終不改對梅根的敵視，不只在電視節目上百般攻擊她，在自己的網路專欄也是砲火持續不斷，雖然她的每一點論述都提不太出明證，還是有很多網民相信她的那一套，對梅根充滿強烈的負面觀感。安琪拉認為，梅根超級自我中心，遲早會對哈利感到厭煩，到時候就會把他甩掉。丹伍頓則和她一起建議，哈利到時候不要坐以待斃，一定要先提離婚，然後先出爆料專書，把和梅根結婚時的真相全都抖出來，搶得先機。

英國似乎不只安琪拉列文存心看壞哈利與梅根，之前也有哈利母親黛安娜生前的管家保羅保雷爾認為「被梅根洗腦」的哈利，倘若有一天恢復清醒，要跟她離婚，她絕對會利用法律把小孩子全部搶走，他只能眼巴巴的看著自己孩子跟著梅根生活。在這套親情倫理大悲劇的劇本中，有沒有可能有別的發展？保羅也一心認定沒有，因為他就覺得哈利與梅根絕對會離婚。

哈利王子（右）與妻子梅根時常被大英國協的媒體唱衰。（路透資料照片）
哈利王子（右）與妻子梅根時常被大英國協的媒體唱衰。（路透資料照片）

梅根 哈利 澳洲

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