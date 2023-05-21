哈利、梅根在紐約被狗仔追車？資深女星：又不是洛杉磯

哈利（右）與梅根被捲入危險追車事件，原因竟被發現是他們太小氣而造成。（美聯社資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，日前在紐約出席活動，卻發生了一場「非常嚴重」的車禍 ，讓他氣到透過發言人表示，狗仔們高速追著他們的車，危險到差點出意外，使人聯想到他母親黛安娜即是在巴黎被狗仔撞到出車禍而去世。然而之後一堆人打臉，稱當天他們被追車，根本沒有到他發言人講的那麼刺激、驚險，連資深女星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)都諷刺：「紐約的交通狀況，我們都知道不太可能有高速追車這種事，那是在洛杉磯才會有的。」

讓哈利與梅根可能會更沒面子的，是「紐約郵報」八卦版報導，他們原本有機會避開這件事，只要不要太「小氣」。該報導稱來自執法單位的不具名消息來源表示，早先哈利和梅根是打算住在黛安娜生前最愛的紐約瑰麗酒店(San Vicente Bungalows)，這間上東城的豪華飯店，已經成了名人雲集的地標之一，住宿費當然不便宜，一個晚上從1240元到6000元的房型都有，黛安娜生前最愛的套房，目前一個晚上住宿費則要8000元。

紐約瑰麗酒店可以看到中央公園景致，是名人最愛，價格高貴。(取材自Instagram)

雖然對一般民眾，該飯店的房費絕對是天價，可是據傳與Netflix簽下1億元合約的哈利和梅根，應該算不上太昂貴，偏偏他們跟飯店方面一直拗折扣，飯店方面拒絕，他們才打算住到朋友家，在活動結束後眼見狗仔的車一路緊跟，又不想曝光友人住處的地址，才演變成飛車大追逐。執法單位人員罵道：「他們就應該花錢，訂好一間房，然後狗仔拍到他們走進那家飯店，事情就結束了，也不會有後面一大堆風波，就是因為他們太小氣，搞成現在這樣。」