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哈梅要飛車照 美媒拒給：這裡不是英國沒有王室特權

編譯羅方妤╱綜合19日電
哈利王子(右)與妻子梅根(左)要求拍下「飛車追逐」照片的美國媒體交出照片，但遭拒絕。(路透)
哈利王子(右)與妻子梅根(左)要求拍下「飛車追逐」照片的美國媒體交出照片，但遭拒絕。(路透)

英國哈利王子的發言人先前表示，哈利、夫人梅根與梅根的母親遭狗仔隊跟車後，捲入了一場「接近災難」的飛車追逐，並聲稱這場追逐「持續近2小時」。英國BBC報導，哈利王子夫婦要求拍下相關照片的美國娛樂媒體Backgrid交出照片，但遭拒絕。Backgrid的律師指出，美國人早就拒絕「王室特權」。不過，BBC尚無法獨立核實哈利王子法律團隊提出的這項要求。

自「飛車追逐」相關消息17日被公開以來，也出現許多與哈利夫婦說詞矛盾的說法。警方消息指出，哈利一行人在離開活動現場後不到20分鐘就回到了家，沒有「碰撞、傳喚、受傷和逮捕等相關報告」。當時載著哈利一行人的計程車司機也表示他不認為有飛車追逐。

Backgrid在18日表示，他們有收到哈利王子法律團隊的來信，並稱信件寫道：「我們特此要求Backgrid提供所有自由接案攝影師在哈利王子夫婦參加紐約活動後數小時的所有照片、影片和影片片段副本。」

BBC已聯絡哈利王子夫婦請求置評。

Backgrid稱已回信表示：「在美國，我相信你知道，財產屬於它的擁有者：第三方不能就這樣要求所有者將財產交給他們，國王們或許能這麼做。也許你應該和你的客戶坐下來，並告訴他們，他們英國王室要求公民將財產交給王室成員的王室特權規則，早就被這個國家拒絕適用。我們支持我們的開國元勳流傳下來的言論。」

哈利 英國 梅根

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