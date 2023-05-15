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凱特王妃燦笑彈琴 上億觀眾大讚「美好的驚喜」

編譯中心／綜合14日電
歐洲歌唱大賽播放凱特預錄彈琴影片。(路透)
歐洲歌唱大賽播放凱特預錄彈琴影片。(路透)

歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）13日晚間在英國利物浦舉行，英國凱特王妃透過預錄影片驚喜現身，身穿一席藍色斜肩洋裝、彈奏鋼琴的她驚豔全球上億觀眾。

瑞典的創作歌手羅琳(Loreen)13日第二度奪下冠軍，成為史上第二位不只一次奪冠的歌手，而且為瑞典拿下第七座冠軍，平了愛爾蘭的最多冠紀錄。

今年英國替代去年的冠軍烏克蘭主辦歐洲歌唱大賽，這次在利物浦舉辦的比賽安排了向烏克蘭致敬的感人節目。今年代表烏克蘭參賽的電子音樂二人組Tvorchi拿到第六名。

羅琳以流行民謠「Tattoo」拿下冠軍，她曾於2012年在亞塞拜然首都巴庫以她的暢銷曲「Euphoria」奪冠，她今年再度拿下第一，距瑞典合唱團ABBA以「Waterloo」奪冠已50年。瑞典贏得明年比賽的主辦權。

羅琳今年奪冠不意外，賭盤早就看好她。

英國每日郵報報導，凱特當天佩戴已故女王伊麗莎白二世的耳環，以紀念女王生前對烏克蘭的公開支持。

後續威爾斯親王和王妃官方推特也公布凱特準備錄製的幕後花絮，影片中穿著烏克蘭國旗藍斜肩禮服的凱特坐在鋼琴前露出燦笑，畫面令人驚豔。

凱特意外現身讓粉絲大讚「美好的驚喜」，網友紛紛留言「美翻了」、「內外兼具」、「零缺點」，有人問「凱特王妃還有什麼不會的嗎」，還有人留言，難怪威廉不會「誤入歧途」。

這不是凱特頭一次大秀琴藝，她曾在2021年與創作歌手湯姆沃克錄製影片，首次對外展示彈琴美技，當時一名王室人員透露，彈琴幫助凱特度過疫情的隔離時光，從那時起她就持續練琴。

凱特先前也透露女兒夏綠蒂公主也喜愛彈琴，現在正在上鋼琴課，喬治王子則在學電吉他。

凱特 烏克蘭 瑞典

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