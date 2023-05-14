兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

英王查理三世的加冕大典，似乎沒有讓他和小兒子哈利 的關係拉近多少，雖然哈利依照先前承諾返英觀禮，還大多數時間都帶著異常開心的笑容，父子之間沒有什麼私下相處的時間。英國眾「皇室專家」先後推論，哈利最大的麻煩，是下一任的國王—他的哥哥威廉 ，打死不想跟他和解，而且隨著威廉與妻子凱特 在皇室內的地位愈來愈重要，就算查理一直想化解哈利的心結，威廉也會繼續從中阻攔，抵死不從。

經過舉世矚目的加冕大典，外界看清楚一件事：查理雖貴為今日英國國王，下一任的威廉影響力日益擴大，還擁有很大的主導權，甚至在相關的活動片段、影像中，威廉與凱特露臉程度直逼查理與妻子卡蜜拉，他們夫妻倆似乎等不及父王與繼母退位，就想先樹立自己的地位，用心昭然若揭。

而哈利在Netflix紀錄片與自己的回憶錄中，為了挺妻子梅根再三攻擊兄嫂，實在對自身非常不利，果然向來愛在公眾眼前維持完美形象的凱特，也被傳根本不想再演了，直接在加冕相關活動規畫中踩低梅根，就要梅根識趣不參加，梅根也沒興趣到英國去被威廉、凱特壓制，凱特樂得在加冕大典上以未來英國王后的身分，大搶現任王后卡蜜拉的風頭。