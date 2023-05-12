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加冕過後不用再演了？威廉、哈利仇恨還會拖很久

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左起）、威廉都不想和弟弟和解，只有查理對幼子不會放棄。（歐新社資料照片）
凱特（左起）、威廉都不想和弟弟和解，只有查理對幼子不會放棄。（歐新社資料照片）

英王查理三世的加冕大典已經結束快滿一周，皇室家族成員之間的關係似乎又恢復加冕前的狀態，身為王儲的威廉王子與妻子凱特，都無意和曾經很親密的弟弟哈利王子和解，甚至打定主意要和他離得愈遠愈好，彼此之間的仇恨可能會拖個十多年都不會結束，至少威廉的友人們是這麼認為。

據歐美媒體報導，威廉的不具名友人表示，他和凱特都沒有意願要跟哈利和解，皇室成員們也不覺得這件事情能夠很快獲得解決，大家都有心理準備，有可能拖個十多年都不一定能有圓滿的結果，他們之間糟糕到何種程度？「我不認為皇室家族裡有人會預期，當威廉自己要舉辦加冕大典時，會邀請哈利回來參加。」

既然情況惡劣至此，哈利與妻子梅根真的必須走自己的路，別再指望能跟皇室能保持關係，他們的一雙子女亞契、莉莉就算可以擁有王子和公主的頭銜，也完全沒機會享受到任何禮遇，就會只是在美國長大、家境比一般人好些的少爺、千金罷了。目前還願意與哈利、梅根直接通話的皇室重要成員只剩下哈利的父親查理，理論上查理是現在皇室最有權勢的人，他當然沒有放棄哈利這個小兒子，也不會排斥跟哈利和好，不過連加冕大典都已經過了，父子之間就更沒有要趕快和解的急迫性，威廉友人認為查理會先把注意力放在當好英國國王上面，與哈利只怕也會暫時疏遠。

對於哈利和梅根來說，查理是最後還有可能和他們有關連的英國國王，等到威廉的時代來臨，他們兩個就會被冷凍到底，儘管從小看威廉與哈利長大的皇室人員，還是認為兄弟倆終歸會和好，卻不會很快發生，拖個十幾、二十年都不會讓他們意外。而凱特則已經被八卦刊物指對於梅根厭惡至極，決心將梅根逐出英國皇室，哈利如果想要繼續跟梅根綁在一起，重回英國皇室的機會將愈來愈渺茫。

八卦刊物以封面報導凱特（左）決心用計讓梅根（右）永遠別想回到英國皇室。圖／摘自N...
八卦刊物以封面報導凱特（左）決心用計讓梅根（右）永遠別想回到英國皇室。圖／摘自National Enquirer
哈利被預期恐怕十幾年之內都甭想跟兄長和解。（路透資料照片）
哈利被預期恐怕十幾年之內都甭想跟兄長和解。（路透資料照片）
梅根在英國被視為眾矢之的，承受很多人的怒火。（路透資料照片）
梅根在英國被視為眾矢之的，承受很多人的怒火。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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