英王室公布大合照 少了兩位王子

查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王查理三世 加冕大典6日順利完成，白金漢宮8日發布查理三世和王后卡蜜拉加冕後的首張肖像，以及王室成員的合照；合照中不見哈利 王子、安德魯王子，引起外媒注意。另外查理也感謝民眾支持，指出民眾表達的善意是「最棒的加冕禮物」。

英國 iNews網站稱，這張照片在加冕典禮後拍攝，而哈利在典禮後旋即返回美國加州，安德魯王子則因捲入美國淫媒富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞而辭去王室職務。

這張合照中的王室成員包括根德公爵、告羅士打公爵夫人、告羅士打公爵、安妮公主丈夫勞倫斯、安妮公主、查理三世、卡蜜拉、王儲威廉、儲妃凱特、愛丁堡公爵夫人索菲、雅麗珊郡主、愛德華王子。

至於公開和王室鬧不和的哈利，快閃英國28小時，除了擔任觀禮來賓，並沒有參與加冕典禮任何環節，他在典禮結束後即迅速離開英國回到美國，參加4歲兒子亞契的生日會。

儘管哈利行動表達對父親的支持，但因停留時間都太短，沒辦法和家人在典禮外多聊，無助於彼此的關係修好，因此歐美媒體報導，連王室家族的成員都好奇：他到底回來幹嘛？

哈利返英在查理的加冕大典上觀禮，看起來沒有實質的作用，但他若拒絕王室的邀請，肯定繼續遭到英國媒體與民眾的抨擊，快閃而沒啥實質建樹的返英，最起碼只是引來不痛不癢的質疑而已，絕對不比去要好些。

歐美媒體報導，哈利這一趟意外地喜形於色，尤其在典禮進行時，看起來相當開心，並沒有太多被冷落的失望表情，大出外界意外。

其實在返英之前，哈利早有心理準備，這一趟回去不可能被熱情款待，各種媒體報導關於王室人員怎麼小心提防、刻意冷落他免得他又搶過父親成為外界關注焦點，他也一定都看在眼裡，所以他反而能夠以一種「應付了事」的心態面對，沒有太多期待也就不會失望。